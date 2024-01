Voormalig aanvaller van Man United schittert op de Afrika Cup: goal van 40 meter

Kaapverdië heeft ook zijn tweede wedstrijd op de Afrika Cup gewonnen. Het land was vrijdagmiddag met 3-0 te sterk voor Mozambique, dat op één punt blijft steken. Een opvallende rol was weggelegd voor voormalig Manchester United-aanvaller Bebe, die scoorde van zeer grote afstand.

Kaapverdië wist zijn eerste groepswedstrijd op de Afrika Cup knap met 2-1 te winnen van Ghana en is door de zege op Mozambique al verzekerd van de knock-outfase van het Afrikaanse landentoernooi. Er was onder meer een basisplaats voor Fortuna Sittard-middenvelder Deroy Duarte.

De geboren Rotterdammer zag hoe Bebe de hoofdrol greep. Halverwege de eerste helft nam de aanvaller vanaf veertig meter het vijandelijke doel onder vuur uit een vrije trap, welke snoeihard op de lat belandde. Amper tien minuten later was het wel raak.

Opnieuw kreeg Kaapverdië een vrije trap op zo'n veertig meter van het doel en opnieuw ging Bebe achter de bal staan. Zijn raket eindigde ditmaal wel achter doelman Ernan, die niet geheel vrijuit ging: 1-0. Bebe, tegenwoordig spelend voor Rayo Vallecano, kwam in het seizoen 2010/11 tot zeven wedstrijden in het shirt van United.

Ook na rust was Kaapverdië de bovenliggende partij, wat al snel tot een verdubbeling van de score leidde. Moet gezegd dat er opnieuw wat hulp van Mozambique voor nodig was om tot scoren te komen. Verdediger Edmilson Dove verspeelde kinderlijk eenvoudig de bal en zag Ryan Mendes afronden: 2-0.

De mooiste goal van de wedstrijd moest toen echter nog komen, want ook Kevin Lenini mocht een duit in het zakje doen. Nadat eerder Bebe het van grote afstand probeerde, waagde ook de middenvelder van FK Krasnodar een poging. Met succes: de bal eindigde schitterend in de linkerhoek: 3-0.

Kaapverdië - Mozambique 3-0

32' 1-0 Bebe (vrije trap)51' 2-0 Ryan Mendes69' 3-0 Kevin Lenini (assist Deroy Duarte)