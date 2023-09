‘Vooral die spelers van PSV kunnen het Arsenal woensdag moeilijk maken’

Dinsdag, 19 september 2023 om 12:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:00

Arsenal en PSV keren na een absentie van enkele jaren terug in de Champions League. De grootmachten uit Engeland en Nederland treffen elkaar woensdagavond in het Emirates Stadium. in Arsenal-kringen wordt sinds de tweede plaats van afgelopen seizoen vaker gesproken over de eerste landstitel sinds 2004 dan de terugkeer in het miljardenbal. Hoe kijken de fans eigenlijk naar de kansen in de Champions League? Voetbalzone sprak hierover met sportcommentator Martijn van Zijtveld, mede-oprichter en co-host van de ArseNL Podcast, een Nederlandstalige podcast over Arsenal.

Door Rian Rosendaal

Wat verwacht je van Arsenal in de Champions League, na een afwezigheid van zes jaar?

"Ik merk dat ik er zelf nog niet eens zo heel veel van verwacht. Ik ben vooral blij dat we eindelijk weer Champions League gaan spelen en geen Europa League. Donderdag in die competitie spelen en dan in het weekeinde Premier League was altijd wel pittig, ook al speelden we zeker in de groepsfase van de Europa League vaak met een B-team. Dat zal in de Champions League wel anders zijn. Arsenal is in de breedte wel veel sterker geworden, ondanks de blessures van Jurriën Timber en Thomas Partey momenteel."

Hopelijk geen onderschatting

Van Zijtveld hoopt dat het elftal van manager Mikel Arteta de poulefase van de Champions League niet te licht opvat. "Het enige waar ik een beetje bang voor ben is onderschatting van de groep, omdat het met alle respect toch een beetje een Europa League-groep is." Arsenal stuit in Groep B naast PSV op RC Lens en Sevilla. "Ik vind het wel opvallend dat Arsenal bij veel bookmakers in de top vijf van kanshebbers om de Champions League te winnen staat. Maar Arsenal is wel heel moeilijk te verslaan. Dus een kwart- of halve finale zie ik zeker wel gebeuren." The Gunners strandden tussen 2011 en 2017 steevast in de achtste finale van de Champions League, waarna vijf seizoenen in de Europa League, en een finaleplaats in 2019, volgden.

Thierry Henry scoort tegen PSV in november 2004.

Welke spelers gaan het verschil maken voor Arsenal in de Champions League?

"Ik heb vóór dit seizoen al geroepen dat ik heel veel verwacht van Bukayo Saka. Dat komt er in de eerste weken nog niet altijd uit, maar ik denk echt dat dit zijn seizoen gaat worden. Zijn samenwerking met Martin Ødegaard is echt top, ook een speler die steeds meer mooie dingen laat zien. En onderschat de verdedigende impact van William Saliba niet. Toen die wegviel vorig seizoen, stortte het wel een beetje in." Mede dankzij de sterke optredens van Saliba ging Arsenal afgelopen seizoen lang aan kop in de Premier League, om uiteindelijk toch nog te worden ingehaald door de latere kampioen Manchester City.

Wat kun je je herinneren van vorige ontmoetingen met PSV in de Champions League?

"Vrij weinig, haha. Ik weet wel dat PSV ons toen een keer heeft uitgeschakeld aan de hand van Alex, maar dat moet al 20 jaar (achtste finale in 2007, 1-0 in Eindhoven, 1-1 in Londen dankzij een late gelijkmaker van Alex, red.) geleden zijn bijna. En Arsenal speelde een keer in Eindhoven in de groepsfase en toen kreeg Arsenal twee keer rood." Van Zijtveld refereert aan de ontmoeting in het Philips Stadion in november 2004. Het groepsduel op Nederlandse bodem eindigde in 1-1, met een snelle openingstreffer van André Ooijer en de gelijkmaker van Thierry Henry. Arsenal eindigde het duel met negen spelers na rode kaarten voor Patrick Vieira en Lauren. PSV reikte dat seizoen overigens tot de halve finale, om uiteindelijk op dramatische wijze te worden uitgeschakeld door AC Milan.

Welke spelers kunnen het Arsenal woensdag moeilijk maken?

"Ik denk vooral de buitenspelers van PSV, omdat de backs van Arsenal (Ben White en Oleksandr Zinchenko, red.) niet de allersterkste posities van het elftal zijn. Dus Noa Lang en Yohan Bakayoko normaal gesproken. Ik ben benieuwd hoe Luuk de Jong het gaat doen tegen Saliba en Gabriel, als Arteta tenminste gewoon in zijn normale opstelling speelt, haha." De Spaanse manager kiest doorgaans voor een centraal duo achterin bestaande uit Saliba en Gabriel. Hij kan er tegen PSV echter ook voor kiezen om rechtsback White naar het centrum te schuiven, zoals eind augustus gebeurde tegen Fulham (2-2). De Poolse centrumverdediger Jakub Kiwior is eveneens een optie voor Arteta tegen PSV.

PSV dat Arsenal uitschakelde in de achtste finale van de Champions League. Met een hoofdrol voor Alex. Gaat Ramalho vanavond ook de hoofdrol opeisen en scoren tegen de Portugezen? #BENPSV pic.twitter.com/kQBx3ZwtGq — Maät (@temporarily_su) August 18, 2021

Kan Arsenal met Arteta aan het roer ooit de Champions League winnen?

"Ja. Misschien niet direct dit seizoen, maar je ziet Arsenal ieder seizoen een level omhoog gaan. Over één of twee jaar zie ik het wel gebeuren. Misschien dat we daar alleen nog een echte topspits voor nodig hebben. Maar ik kan er ook naast zitten en dat het dit seizoen al gebeurt. Het zal ook afhangen van hoe goed de andere teams zijn. Maar Arteta heeft me al vaker verrast." Arsenal behaalde in de clubgeschiedenis eenmaal de finale van het miljardenbal. Op 17 mei 2006 leek de Noord-Londense club eindelijk de beste van Europa te worden, ware het niet dat Barcelona de 0-1 achterstand in het Stade de France, dankzij een kopgoal van Sol Campbell voor rust, in de slotfase wegpoetste en uiteindelijk met 2-1 zegevierde.

Is die verloren Champions League-finale van 2006 nog steeds een litteken?

"Litteken is een wat zware term. Maar het had toen eigenlijk wel kunnen en moeten gebeuren. Die rode kaart (voor doelman Jens Lehmann in de tiende minuut, red.) blijft heel pijnlijk, want daarvoor was er weinig aan de hand. Het had vooral een beloning moeten zijn voor een weergaloos team, dat ongeslagen kampioen werd in de Premier League (in 2004, red.) en in die periode bijna niet te kloppen was. En een beloning voor Arsène Wenger." De Franse manager won met Arsenal nooit een Europese prijs, want de UEFA Cup-finale tegen Galatasaray in 2000 ging verloren na strafschoppen. Onder Wenger speelde men wel steevast in de Champions League, iets dat Arteta ook hoopt te bewerkstelligen.

Thierry Henry druipt af na de verloren Champions League-finale in 2006.

Vooral dieptepunten in Europa voor Arsenal

Arsenal kon tot dusver slechts twee keer een Europese prijs in de prijzenkast bijzetten. The Gunners veroverden in 1970 de Inter-Cities Fairs Cup (de Jaarbeursstedenbeker), de voorloper van de UEFA Cup. 24 jaar later, in 1994, was de inmiddels ter ziele gegane Europa Cup II een prooi voor Arsenal. In de finale werd tot ieders verrassing afgerekend met het ijzersterke Parma: 1-0. Daarna volgden louter teleurstellingen op het Europese toneel. in 1995 werd in de eindstrijd van de Europa Cup II ver in de verlenging verloren van Real Zaragoza: 2-1. Nayim was destijds de matchwinner met een lob van grote afstand over David Seaman heen. Later waren er dus nog de eerder gememoreerde verloren finales tegen Galatasaray in respectievelijk de UEFA Cup en Champions League.

Onderlinge resultaten tegen PSV in Europa

2002/03: PSV - Arsenal 0-4 (groepsfase Champions League)

2002/03: Arsenal - PSV 0-0 (groepsfase Champions League)

2004/05: Arsenal - PSV 1-0 (groepsfase Champions League)

2004/05: PSV - Arsenal 1-1 (groepsfase Champions League)

2006/07: PSV - Arsenal 1-0 (achtste finale Champions League)

2006/07: Arsenal - PSV 1-1 (achtste finale Champions League)

2022/23: Arsenal - PSV 1-0 (groepsfase Europa League)

2022/23: PSV - Arsenal 2-0 (groepsfase Europa League)