‘Voor mijn gevoel kan ik pas weg bij PSV als ik de titel heb gepakt’

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 10:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:27

Olivier Boscagli is een van de belangrijke steunpilaren bij PSV dit seizoen. De verdediger heeft zich knap teruggevochten na een slepende blessure en maakt onderdeel uit van de minst gepasseerde defensie van de Eredivisie. In gesprek met De Telegraaf blijkt dat zijn honger nog lang niet is gestild.

De afwezigheid van Boscagli, die kampte met een kruisbandblessure, liet zich voelen afgelopen seizoen bij PSV. De Eindhovenaren waren defensief kwetsbaar en moesten de titel uiteindelijk aan Feyenoord laten. Dit seizoen is alles anders. PSV is koploper, verspeelde nog geen punt en incasseerde slechts drie treffers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Mijn knie is helemaal genezen", vertelt Boscagli. "Mijn herstel heeft wat langer geduurd dan bij andere spelers. Ik wilde per se honderd procent fit zijn voordat ik weer begon. Veel jongens willen zo snel mogelijk terugkeren, maar ik ben gegaan voor de kwaliteit en wilde pas terug het veld op als ik er echt aan toe was."

Boscagli kan niet ontkennen dat de manier van spelen van trainer Peter Bosz veel van hem vraagt. "We spelen met veel ruimte in de rug en moeten steeds goed anticiperen en heel geconcentreerd zijn, want elk foutje kan een grote kans voor de tegenstander opleveren. Ik vind dat ons dat dit seizoen goed afgaat."

Als het aan Boscagli ligt, komt er voorlopig geen einde aan het huwelijk tussen hem en PSV. De Fransman voelt zich goed in Eindhoven en heeft nog een contract tot medio 2025. Hij heeft zichzelf één duidelijk doel gesteld.

"Voor mij speelt ook mee dat ik hier wel de beker en de Johan Cruijff Schaal heb gewonnen, respectievelijk twee en drie keer, maar nog niet het kampioenschap. Voor mijn gevoel kan ik hier pas weg als ik ook de titel heb gepakt. Dat is iets wat ik hier nog echt wil bereiken."

Franse ploeg

Een ander streven is een uitnodiging voor de Franse nationale ploeg. "Ik weet dat het heel lastig is vanwege de enorme concurrentie, maar het is mijn droom om voor de Franse nationale ploeg te gaan spelen", aldus Boscagli. "Het shirt van les Bleus dragen is iets wat ik absoluut nog hoop te bereiken in mijn carrière."