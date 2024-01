‘Voor mijn gevoel ben ik honderd procent een Ajax-spits, ik pas hier perfect’

Chuba Akpom speelt bij Ajax het liefst kort achter Brian Brobbey, zo erkent de Engelsman in een uitgebreid interview met Voetbal International. De vorig jaar aangetrokken spits gaat daarnaast in op de forse kritiek die hij met name in zijn beginperiode in Amsterdam over zich heen kreeg.

"Mijn beste positie is hangende spits, achter Brian Brobbey. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik kan ook in de spits spelen, maar in die rol ben ik het best. Op die manier heb ik vorig seizoen in het Championship 28 goals gemaakt", verwijst Akpom naar zijn topseizoen bij Middlesbrough.

Akpom excelleerde in de Championship, volgens hem een van de zwaarste competities ter wereld. "Daar heb ik succes gehad als nummer 10, dan weet ik honderd procent zeker dat het ook kan lukken bij Ajax. Ik heb ook echt het gevoel dat Brian (Brobbey, red.) en ik samen heel wat schade kunnen aanrichten in deze competitie."

De verslaggever van Voetbal International werpt op dat de criticasters vinden dat Akpom geen typische spits voor Ajax is. "Wat is een typische Ajax-spits dan?", countert de Engelse aanvaller. Akpom krijgt te horen dat men in Amsterdam gewend is aan technisch vaardige spitsen als Patrick Kluivert en Marco van Basten.

"Dat is precies hoe ik al heel mijn leven speel! Misschien heb ik dat hier te weinig laten zien, maar voor mijn gevoel ben ik honderd procent een Ajax-spits", aldus de strijdbare Akpom, tot dusver goed voor negen doelpunten in negentien optredens namens Ajax dit seizoen.

"Natuurlijk doe ik ook weleens dingen fout, maar voor mijn gevoel pas ik hier perfect. Of mensen mij een typische Ajax-spits noemen, vind ik ook niet zo belangrijk. Mijn punt is dat ik effectief voor Ajax kan zijn, ik hoop dat ik een serie wedstrijden krijg om dat te laten zien."

Geen vertrek

Akpom wil hoe dan ook het seizoen afmaken bij Ajax. "Ik hoop gewoon te blijven. Er is belangstelling uit Frankrijk, uit Engeland, maar ik voel echt dat dit nog een succesverhaal kan worden voor mij bij Ajax."

