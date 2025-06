Voor één speler van Real Madrid verloopt het WK voor clubs ronduit dramatisch

Het WK voor clubs verloopt voorlopig dramatisch voor Raúl Asencio. De centrumverdediger van Real Madrid werd zondag tegen het Mexicaanse CF Pachuca al na vijf minuten van het veld gestuurd met een directe rode kaart.

Asencio, die een duo vormde achterin met Dean Huijsen, zorgde ervoor dat de buitenspelval van Real Madrid niet goed werkte bij een lange pass van Pachuca over de Spaanse verdediging heen. Asencio trok aan de noodrem en haalde de doorgebroken José Salomón Rondón neer.

De arbitrage was onverbiddelijk voor Asencio, die met een rode kaart op zak de kleedkamers opzocht. De vrije trap van net buiten het strafschopgebied bracht Pachuca overigens niet een vroege voorsprong, want de inzet vloog over het doel van Thibaut Courtois.

Een vroege tegenvaller dus voor Real Madrid, dan met tien spelers verder moest in het Bank of America Stadium in Charlotte, North Carolina. Trainer Xabi Alonso paste overigens niet direct een wissel toe na het vertrek van Asencio.

Voor de 22-jarige centrale verdediger verloopt het WK voor clubs sowieso erg ongelukkig tot dusver. Asencio veroorzaakte donderdag een strafschop tegen Al-Hilal, dat via de benutte penalty van Rúben Neves een punt pakte.

Real Madrid sluit de groepsfase van het WK voor clubs aanstaande vrijdag af. Dan is Red Bull Salzburg de tegenstander in het Lincoln Financial Field in Philadelphia.