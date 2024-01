Voor dit bedrag wilde Ajax Mikautadze al deze winter definitief verkopen

Ajax liet dinsdagmiddag weten dat Georges Mikautadze niet met de Amsterdammers mee is naar Cádiz voor het winterse trainingskamp. De 23-jarige aanvaller krijgt ‘de mogelijkheid te onderhandelen met een andere club’. Voetbal International-journalist Tim van Duijn wist eerder al te melden dat het om een terugkeer naar FC Metz gaat. Collega-journalist Mike Verweij van De Telegraaf weet meer details te melden over de naderende huurtransfer.

Volgens Verweij wilde Ajax de teleurstellende Mikautadze eigenlijk al deze winter definitief van de hand doen. De journalist stelt dat Ajax daarbij een vraagprijs van 15 miljoen euro hanteerde, maar dat Metz niet over de gewenste financiële middelen beschikt.

Daarom stevenen beide clubs nu af op een huurtransfer mét optie tot koop. Hoe hoog dit bedrag is, is vooralsnog onbekend. Transfermarkt schat de marktwaarde van Mikautadze op 8 miljoen euro. In de Johan Cruijff ArenA ligt de 22-voudig international van Georgië nog tot medio 2028 vast.

Een terugkeer naar Metz was overigens de enige optie voor Mikautadze deze winter, daar de FIFA-regels niet toestaan dat een speler op hetzelfde continent in één jaar voor drie clubs uitkomt. Mikautadze speelde aan het begin van dit seizoen al drie wedstrijden voor Metz, waardoor hij in de Ligue 1 straks begint op twee competitiedoelpunten en één assist.

Volgens Van Duijn aaste Mikautadze de afgelopen weken op een terugkeer naar Frankrijk. “Het was een vurige wens van Mikautadze om terug te keren bij zijn oude club, omdat hij er in Amsterdam niet aan te pas kwam.” Ajax betaalde afgelopen zomer 16 miljoen euro voor Mikautadze en had volgens Verweij dus al genoegen willen nemen met een klein verlies.

Mikautadze gaat de deur bij Ajax in de komende dagen razendsnel achter zich dichttrekken. De in Lyon geboren aanvaller zal terugkijken op een pijnlijk dienstverband in Amsterdam, daar hij slechts 338 minuten in actie kwam voor de Nederlandse recordkampioen.

Mikautadze speelde in totaal negen officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij geen enkele bijdrage aan doelpunten leverde. Het pijnlijke bekerduel met USV Hercules (3-2 nederlaag) gaat hoogstwaarschijnlijk in de boeken als zijn laatste wedstrijd als Ajacied. Mikautadze deed negentig minuten mee tegen de Utrechtse amateurs, maar wist geen potten te breken.

