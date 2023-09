‘Vóór deze blessure hoorde ik bij de beste 3 van Nederland op mijn positie’

Sven van Beek heeft na negen maanden zijn rentree gemaakt in het eerste elftal van sc Heerenveen. De inmiddels 29-jarige verdediger scheurde in januari van dit jaar zijn achillespees en stond vervolgens voor een lange revalidatie. In een oefenduel met FC Groningen volgde zijn langverwachte rentree. Sinds 2016 had Van Beek teenproblemen, een heupblessure en een enkelkwetsuur. In totaal stond hij al vijf jaar aan de kant met blessures.

De achillespeesblessure kwam begin dit kalenderjaar hard aan bij Van Beek. “Als je weet dat het weer een lange blessure is, is je eerste reactie: ik laat het hierbij”, zegt de mandekker tegenover Omrop Fryslân. “Maar dat is misschien 24 uur zo. Uiteindelijk is dit het mooiste beroep dat er is. Ik hoop dan ook zo snel mogelijk weer in het stadion te staan.”

Bang voor nieuw blessureleed was Van Beek bij zijn rentree niet. De rechtspoot vloog er binnen twee minuten direct hard in bij een pittig duel. Alhoewel Heerenveen de oefenwedstrijd met Groningen met 1-0 verloor door een late treffer van Noam Emeran, hield Van Beek een goed gevoel over aan zijn rentree. “Deze 45 minuten zijn een bekroning op al die weken revalideren. Trainen is leuk, maar het is fijn om weer minuten te maken. Pijnvrij."

Heerenveen is het nieuwe Eredivisie-seizoen begonnen met zes punten uit de eerste vier wedstrijden. Van Beek hoopt snel weer van waarde te kunnen zijn voor de Friese ploeg. “Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn steentje weer kan bijdragen.” De elfvoudig international van Jong Oranje was voordat hij zijn achillespeesblessure opliep aanvoerder van Heerenveen.

Voor Van Beeks gevoel wordt zijn waarde op het veld nog weleens onderschat. “Vóór deze blessure hoorde ik bij de beste drie van Nederland op mijn positie, vind ik. Dat kan ik gewoon zeggen. Ik denk dat ik een heel hoog niveau aantikte en misschien wel klaar was voor een volgende stap. Het gaat mij wel lukken terug te komen."