Volop lof voor Berghuis: ‘Ik vind het fantastisch wat hij heeft gedaan!’

Woensdag, 11 oktober 2023 om 16:05 • Siep Engelen • Laatste update: 16:59

Racisme is nog steeds een groot onderwerp in de voetballerij. Daarom heeft de KNVB samen met zijn partners de volgende stap gezet in de strijd tegen racisme en discriminatie in het voetbal. Dit doen zij aan de hand van OVIVI, wat staat voor Ons Voetbal Is Van Iedereen. Voetbalzone ging langs in Zeist om in gesprek te gaan met de ontwikkelaars en ambassadeurs van dit plan.

OVIVI werd in 2020 opgezet door de Rijksoverheid, KNVB, Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie en de Pure Energie Eredivisie Vrouwen waarmee discriminatie in het betaald en amateurvoetbal wordt bestreden. Sindsdien zijn er veel nieuwe stappen gezet en zijn bestaande maatregelen aangescherpt. De aanpak van racisme en discriminatie vraagt om een lange adem en daarom krijgt OVIVI een vervolg: OVIVI 2, waarin de plannen verder aangescherpt worden.

Op de campus in Zeist klinken met name de woorden ‘lange termijn’ en ‘lange adem’ meerdere keren tijdens het toelichten van het project. “Als je kijkt naar hoe er in 1960 werd omgegaan met zwarte voetballers en hoe het tegenwoordig gaat, dan zie je dat er al heel wat stappen zijn gezet in de strijd tegen racisme”, aldus voormalig profvoetballer Gianni Zuiverloon, “Het is echter nog steeds niet genoeg. We zijn er nog niet.”

Steven Berghuis

Steven Berghuis werd eind vorig seizoen gestraft, omdat hij een klap uitdeelde richting een FC Twente-supporter die Ajacied Brian Brobbey racistisch bejegende. “Je moet dit natuurlijk niet oplossen met geweld. Je moet hier altijd proberen boven te staan. Wel is het dapper van Steven om het zo voor zijn teamgenoot op te nemen. Het is gewoon ontzettend jammer dat er anno 2023 nog steeds mensen zijn die dit soort dingen kunnen roepen”, aldus Zuiverloon.

“Ik denk wel dat Brobbey een uitstekend voorbeeld is voor hoe je het beste met zo’n situatie om kan gaan”, licht Zuiverloon toe. “Ook al is het heel mooi dat Berghuis het op wil nemen voor zijn teamgenoot, je moet geweld nooit met geweld bestrijden. Ik denk dat je geweld het beste met verstand kan bestrijden. Ik vind het fantastisch hoe koel Brobbey onder de hele situatie is gebleven."

Oplossingen

Volgens Siem de Jong zijn er ook stappen die al op korte termijn gezet kunnen en moeten worden. “Er liggen veel mogelijkheden wat betreft de technologie in de stadions, om zo de mensen die zich racistisch uiten te kunnen herkennen. Ook kan er veel gedaan worden aan de diversiteit binnen organisaties. Dat kan een enorm verschil maken.”

Ook voormalig international Edson Braafheid was aanwezig in Zeist. Hij heeft in zijn carrière situaties ervaren waarin hij racistisch bejegend werd. “Dat doet heel veel met je. Je gaat je afvragen of er iets mis is met je. Je wil gewoon gezien worden voor wie je bent en niet beoordeeld worden op je huidskleur. Dat doet dan heel veel pijn als zoiets toch gebeurd.”

Evgeniy Levchenko vindt dat de politie en de mensen in de stadions harder mogen optreden tegen racisme. “Wanneer je om je heen wat ziet gebeuren dat echt niet kan, moet er echt opgestaan worden. Er moet duidelijk gemaakt worden dat wij racisme anno 2023 niet tolereren.”

Braafheid is het hier mee eens. “Iedereen is hier onderdeel van. We hebben ook iedereen nodig om dit probleem uit de wereld te helpen. Laten we vooral de koppen bij elkaar steken en samen tot een oplossing komen, waarbij iedereen zich veilig voelt en waarbij iedereen zich gehoord en gezien voelt.”