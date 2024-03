‘Volledige radiostilte bij Bayern München: Tuchel negeert één speler compleet’

Bryan Zaragoza had zich zijn eerste maanden als speler van Bayern München vermoedelijk heel anders voorgesteld. De winteraanwinst werd buiten de selectie gelaten tegen SV Darmstadt (5-2 winst) en schijnt zelfs nog nooit gesproken te hebben met trainer Thomas Tuchel, schrijft Marcos Benito namens El Chiringuito TV.

De onthulling van Benito volgt nadat Zaragoza afgelopen weekend plots niet op het wedstrijdformulier verscheen. De 22-jarige buitenspeler, die sinds zijn komst van Granada twee keer mocht invallen, was niet nodig.

Omdat Tuchel met Kingsley Coman, Bouna Sarr, Noussair Mazraoui en Tarek Buchmann nog maar vier spelers in de lappenmand heeft zitten, moest hij naast Daniel Peretz nog een speler teleurstellen. Dat werd Zaragoza.

Die beslissing is opvallend te noemen, daar Bayern hemel en aarde bewoog om de jonge Spanjaard in de winter naar de Allianz Arena te halen. Er werd 5 miljoen euro extra betaald om meteen de beschikking over hem te hebben.

Zaragoza zou in de zomer sowieso voor 13 miljoen euro de overstap maken naar Bayern, maar door blessures bij Serge Gnabry en Coman kwam de deal in een stroomversnelling terecht. Tot dusver kwam Zaragoza echter pas 35 minuten in actie.

Benito weet te melden dat Tuchel niet eens de moeite heeft genomen om het gesprek aan te gaan met Zaragoza. BILD schrijft dat Bayern weigert in te gaan op vragen over het onderwerp.

Tuchel lichtte onlangs toe waarom Zaragoza slechts beperkt in actie kwam tot dusver. "In de eerste plaats beheerst Bryan de taal niet. Het is moeilijk om te communiceren met iemand die geen Duits en Engels kan."

“Voor mij was meteen duidelijk dat de stap heel groot was", vervolgt Tuchel. "Dat voelen wij nu ook. We zien zijn kwaliteiten, maar merken dat de integratie taalkundig gezien nog niet compleet is."

