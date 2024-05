‘Volgens mij heb ik zojuist de meest schandalige tackle aller tijden gezien’

Alan Benítez heeft in de nacht van woensdag op donderdag een meer dan terechte rode kaart ontvangen in het Copa Libertadores-duel tussen Cerro Porteño en Colo-Colo. De speler van het Paraguayaanse Cerro Porteño ging diep in blessuretijd, bij een 1-1 stand, keihard op de kuit van Maximiliano Falcón staan.

Benítez kreeg in eerste instantie geel, maar na een VAR-check werd de ernst van de aanslag duidelijk: direct rood. ESPN-commentator Martijn van Zijtveld is geschrokken van de actie van Benítez. "Volgens mij heb ik zojuist de meest schandalige tackle aller tijden gezien..."

Volgens mij heb ik zojuist de meest schandalige tackle aller tijden gezien... https://t.co/NxFs1SRYwJ — Martijn van Zijtveld (@mvanzijtveld) May 30, 2024

De dertigjarige Benítez zette de achtervolging in, maar in plaats van de bal te spelen haalde de Paraguayaan zijn been eerst wat terug, om vervolgens keihard op de kuit van Colo-Colo-verdediger Falcón te staan. Scheidsrechter Wilmar Roldán trok na een VAR-check de rode kaart.

De overtreding van Benítez zal ongetwijfeld te maken hebben met de spanning in de groep. Cerro Porteño had aan een punt genoeg om zich bij de beste twee in groep te plaatsen. Cerro Porteño hield de 1-1 stand vast en eindigt als nummer twee achter groepswinnaar Fluminense.

Net als Fluminense plaatst Cerro Porteño zich voor de achtste finales van het grootste Zuid-Amerikaanse clubtoernooi. Het Chileense Colo-Colo, waar Arturo Vidal zijn wedstrijden voor speelt, eindigt derde en moet nog een tussenronde overleven om bij de laatste zestien terecht te komen.

