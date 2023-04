Volgens Glenn Helder heeft één Ajacied gigantisch last van zijn ego

Woensdag, 26 april 2023 om 19:07 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:56

Glenn Helder vindt de kritiek op Steven Bergwijn momenteel meer dan terecht. De vleugelspits van Ajax worstelt al vrijwel het gehele seizoen met zijn vorm en kon ook zondag tegen PSV (3-0 verlies) geen potten breken. Helder kiest Bergwijn in gesprek met Veronica Offside dan ook als 'zero van de week' en voorziet hem van een portie ongevraagd advies.

Als Helder gevraagd wordt naar de flop van het voetbalweekend, hoeft hij niet lang na te denken. "Steven Bergwijn. Iedereen klaagt over hem en kijkend naar afgelopen zondag is dat ook terecht. Ik weet nog hoe blij ik was toen hij terugkwam naar Nederland. Ik dacht: wauw, een speler van dat kaliber, die groter en sterker is geworden en goede wedstrijden heeft gespeeld bij Tottenham. En wat hij dan laat zien, is ver onder zijn maat", aldus de oud-aanvaller.

Helder vermoedt dat Bergwijns ego hem wel eens in de weg kan zitten. "Wat ik denk, is dat hij terug moet gaan naar de basis en nederig naar zichzelf toe moet worden. Hij moet vergeten wat hij bereikt heeft en kijken van: het gaat nu niet goed, ik ga nu kijken hoe ik terug kan komen op mijn eigen niveau. Maar dan moet je heel veel dingen weglaten. Hij kan echt zomaar weer de pannen van het dak spelen volgend jaar. Kijk naar Donyell Malen! Die werd bestempeld als de grootste miskoop van de Bundesliga en nu vergelijken ze hem alweer met de Braziliaanse Ronaldo."

Bergwijn begon nog flitsend aan dit seizoen, maar viel daarna zwaar terug. Na acht goals in zijn eerste zeven wedstrijden beleefde hij een doelpuntendroogte van liefst drieënhalve maand. Sinds John Heitinga het roer overnam bij Ajax rendeert Bergwijn weer iets beter (vier goals en twee assists) maar sprankelend is het nog allerminst. "Hij kan me altijd bellen!", steekt Helder de Ajacied daarom een hart onder de riem.