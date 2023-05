Volgende wending in soap: Ihattaren trouwt met Yasmine en showt ringen

Dinsdag, 2 mei 2023 om 23:03 • Rian Rosendaal

Mohammed Ihattaren is dinsdag getrouwd met Yasmine Driouech, zo blijkt uit diverse foto's van het stel op Instagram. "Mr. & Mrs. Ihattaren", zo schrijft Driouech bij een foto waarop zij samen met de middenvelder van Juventus de trouwringen laat zien. "Bonnie & Clyde got nothing on us." Het koppel maakte een halfjaar geleden nog bekend dat de relatie ten einde was gekomen, ondanks het feit dat de verloving reeds wereldkundig was gemaakt.

Ihattaren en Driouech verwijderden na de breuk alle foto's van hun samen op de sociale media. Enkele maanden later hangt de vlag er dus heel anders bij, daar er dus een bruiloft heeft plaatsgevonden. Ihattaren werkt al maanden in de luwte aan zijn fitheid bij Juventus, maar meldde zich begin april TikTok in een korte video van Driouech. Het filmpje gaf inzicht in de relatie tussen de twee: blijkbaar was alles weer koek en ei. Driouech deed in februari nog aangifte tegen Ihattaren vanwege mishandeling, om die aangifte een dag later weer in proberen te trekken. Het Algemeen Dagblad schreef daarna dat de twee 'een knipperlichtrelatie' zouden hebben.

Ihattaren werd naar aanleiding van die aangifte op zondag 12 februari, op zijn 21ste verjaardag, opgepakt en vrij snel daarna alweer vrijgelaten, zonder bijkomende voorwaarden. Driouech paste haar verklaring over Ihattaren aan, maar het Openbaar Ministerie meldde desalniettemin onderzoek te doen. Sindsdien is het vrij rustig omtrent de aanvallende middenvelder, die zich nog enkele keren op social media meldde om zijn trainingsarbeid bij Juventus te laten zien.

De middenvelder zette maandag zijn herenhuis in Vleuten te koop voor een vraagprijs van 925.000 euro. De linkspoot kocht het optrekje in de Utrechtse woonplaats slechts een jaar geleden voor 962.500 euro, maar is bereid een verlies te nemen om de woning alweer van de hand te doen. Het lijkt erop dat Ihattaren definitief verder gaat in Italië, waar hij probeert te werken aan een terugkeer als voetballer bij grootmacht Juventus. Of de verkoop te maken heeft met de eerdere dreiging vanuit het criminele circuit is niet bekend. Op foto's van de website funda is te zien dat het huis inmiddels al is leeggehaald. Er gaan overigens ook verhalen dat Ihattaren zijn loopbaan wil beëindigen en met Driouech in Dubai wil gaan wonen.