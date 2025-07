Volgende speler neemt afscheid van Feyenoord: 'Een nieuw hoofdstuk breekt aan'

Zépiqueno Redmond heeft via Instagram afscheid genomen van Feyenoord. De negentienjarige spits gaat zijn geboortestad verlaten voor een langdurig contract bij Aston Villa.

“Als kleine jongen reed ik ontelbare keren langs De Kuip”, begint Redmond zijn verhaal. “Iedere keer droomde ik ervan om daar ooit zelf op het veld te mogen staan. Die droom is werkelijkheid geworden: spelen in het magische stadion De Kuip.”

In het afgelopen seizoen debuteerde Redmond namens Feyenoord. “Ik ben de staf ontzettend dankbaar voor het vertrouwen en de kansen die ik heb gekregen om mezelf te laten zien op het hoogste niveau. Die momenten en ervaringen koester ik, en neem ik mee in mijn verdere carrière.”

“Dank aan alle stafleden, van Varkenoord tot aan 1908, voor jullie steun en begeleiding. Jullie hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn ontwikkeling, bedankt daarvoor. En niet te vergeten de supporters”, besluit Redmond.

Redmond gaat bij Aston Villa tot medio 2029 tekenen. Deze zomer won hij het EK Onder 19 met Nederland, waardoor hij vermoedelijk later aansluit in Birmingham.

Redmond speelde uiteindelijk slechts 346 minuten namens Feyenoord, verdeeld over 9 optredens. In het bekerduel met MVV Maastricht (1-2 winst) was hij verantwoordelijk voor de Rotterdamse doelpunten.

Feyenoord houdt niets over aan het vertrek van Redmond. In Rotterdam-Zuid beschikte hij over een aflopend contract.