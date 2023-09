‘Volgende Premier League-legende onderweg naar Saudi-Arabië’

Donderdag, 7 september 2023 om 09:45 • Laatste update: 10:08

John Terry is niet ver verwijderd van een stap naar Saudi-Arabië, melden verschillende Engelse media. Al-Shabab nam deze week al na vijf wedstrijden afscheid van coach Marcel Keizer en is nu op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Terry, die de ambitie heeft om ergens hoofdtrainer te worden, is volgens Engelse media een van de topkandidaten voor de functie.

De voormalig centrumverdediger van Chelsea, waar hij tussen 1998 en 2017 meer dan 700 wedstrijden in de hoofdmacht speelde, is momenteel nog actief als trainer in de jeugdopleiding van zijn geliefde club. Eerder was Terry assistent bij Aston Villa en Leicester City, maar hij heeft nog altijd de ambitie om ergens hoofdtrainer te worden. Die kans wordt hem nu geboden in Saudi-Arabië.

Eerder deze zomer maakten andere grote namen uit de Premier League al de overstap naar de Saudi Pro League. Liverpool-icoon Steven Gerrard werd hoofdtrainer bij Al-Ettifaq. Die club trok onlangs ook Jordan Henderson aan in een veelbesproken transfer. Terry zou zich dus op zeer korte termijn bij die namen kunnen voegen. De oud-verdediger zou al mondeling akkoord zijn.

Al-Shabab behoort niet tot de grootste clubs in Saudi-Arabië. In de eerste vijf competitiewedstrijden werd er onder Keizer geen enkele keer gewonnen (drie keer verlies, twee keer gelijk), wat leidde tot het ontslag van de Nederlander. De club heeft echter grote ambities en wil daarom een grote naam als Terry graag de overstap laten maken. Naar verluidt ligt er een tweejarig contract klaar.

Chelsea heeft al laten weten dat het Terry niet in de weg zal staan, mocht het tot een deal komen. De Engelse grootmacht waardeert de voormalig topverdediger vanwege zijn bewezen diensten voor de club. Terry is de meest succesvolle speler in de geschiedenis van de club met vijf Premier League-titels, de Champions League en vijf FA Cups achter zijn naam.