Volgende Premier League-club moet vrezen voor forse puntenstraf

Nottingham Forest moet vrezen voor een grote puntenstraf in de Premier League, zo melden diverse gerenommeerde Britse media dinsdag. Onder meer The Telegraph schrijft dat de huidige nummer vijftien van Engeland mogelijk meer verlies heeft geleden dan is toegestaan.

Eerder besloot de FA dat Everton tien punten moest inleveren, waardoor de club uit Liverpool momenteel net boven de degradatiestreep bungelt. Forest heeft slechts vier punten meer verzameld en moet nu serieus vrezen voor een forse straf.

The Tricky Trees hebben de afgelopen drie seizoenen serieuze tekorten opgebouwd en lijken boven het maximumbedrag aan verliezen uit te komen. Vorig seizoen gaf Forest na de promotie naar de Premier League zo’n 200 miljoen euro uit aan inkomende transfers, exclusief salarissen. De risico’s die de club nam op de transfermarkt kunnen zorgen voor een groot probleem.

Volgens The Telegraph heeft Forest reeds een topadvocaat ingehuurd om een eventuele puntenstraf aan te vechten. De clubleiding vreest dat een daadwerkelijke puntenvermindering serieuze invloed zal hebben op de degradatiestrijd.

Forest krijgt eind januari te horen of er sancties volgen vanuit de Premier League. Eventuele puntenvermindering moet dit seizoen nog uitgedeeld worden. Indien Forest dezelfde straf krijgt als Everton, daalt de club liefst vier plaatsen op de ranglijst. Enkel Sheffield United heeft dan één punt minder verzameld.

Omdat Forest inmiddels al een topadvocaat heeft ingehuurd, denkt men in Engeland dat de cijfers over het seizoen 2022/23 inderdaad abominabel zijn. Door de vele uitgaven wordt de huidige marktwaarde van de selectie van Forest momenteel geschat op zo’n 405 miljoen euro.

Ter vergelijking: Transfermarkt schat de actuele marktwaarde van de selectie van Feyenoord momenteel op zo’n 310 miljoen euro, terwijl PSV en Ajax worden getaxeerd op respectievelijk 286 en 202 miljoen euro. Forest telde afgelopen zomer nog 35 miljoen euro neer om Ibrahim Sangaré los te weken bij PSV. De Ivoriaanse controleur tekende een aanzienlijk miljoenencontract.

