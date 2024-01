‘Volgende ontevreden speler uit Saudi-Arabië wil terugkeren bij zijn oude club’

Sergej Milinkovic-Savic wil Saudi-Arabië alweer verlaten, zo melden de Romeinse krant Il Messaggero en Tuttosport. De Serviër maakte afgelopen zomer voor veertig miljoen euro de overstap van Lazio naar Al-Hilal, maar wil graag terugkeren in Italië.

Uit de berichtgeving blijkt dat Milinkovic-Savic graag in juni al wil vertrekken bij Al-Hilal. Hij zou zijn voormalig ploeggenoten van Lazio hebben verteld dat hij Rome en de club enorm mist.

De selectie van Lazio was afgelopen week in Saudi-Arabië voor de halve finale van de Supercoppa tegen Inter (3-0 verlies). Na afloop sprak Milinkovic-Savic met Il Messaggero. “Natuurlijk mis ik het spelen bij Lazio. Ik heb 8 jaar met deze kleuren gespeeld, dus dat is normaal. Ook zag ik enkele van mijn oude kameraden weer.”

Het nieuws is koren op de molen van Juventus. Massimiliano Allegri is groot fan van de 28-jarige spelverdeler en ziet hem daarom graag een transfer naar Turijn maken.

Milinkovic-Savic speelt in het Midden-Oosten samen met onder meer Aleksandar Mitrovic, Kalidou Koulibaly, Yassine Bounou, Neymar en Malcolm.

De Servische spelverdeler blinkt regelmatig uit voor Al-Hilal. Hij kwam dit seizoen zestien keer in actie voor de club. Hij wist acht doelpunten te maken en vier assists te geven.

Milinkovic-Savic is niet de enige speler uit Saudi-Arabië die het land al na een jaar wil verlaten. Karim Benzema lijkt de deur na zes maanden al achter zich dicht te trekken en ook Jordan Henderson had na zes maanden genoeg gezien in Saudi-Arabië.

