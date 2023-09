Volgende megaschorsing in Premier League: 5 maanden voor 375 gokovertredingen

Harry Toffolo van Nottingham Forest is door de FA voor vijf maanden geschorst wegens het overtreden van de gokregels. De 28-jarige linksback van the Tricky Trees zou tussen 2014 en 2017 liefst 375 gokovertredingen hebben begaan. De schorsing gaat vanaf het begin van volgend seizoen in, waardoor Toffolo dit seizoen nog wedstrijden kan spelen voor Forest.

Wat de Engelsman precies heeft gedaan wordt op een later moment bekendgemaakt door de FA. Toffolo stond tussen 2014 en 2017 onder contract bij Norwich City en werd door die club uitgeleend aan Swindon Town, Rotherham United, Peterborough United, Scunthorpe United en Doncaster Rovers. In die periode zou hij dus 375 keer de gokregels hebben overtreden.

Toffolo is de tweede speler uit de Premier League in korte tijd die wordt gestraft voor het niet naleven van de gokregels. Ivan Toney, de spits van Brentford, werd aan het einde van vorig seizoen geschorst door de FA omdat hij tussen 2017 en 2021 liefst 262 overtredingen beging. De Engelse voetbalbond trok even later 30 van die aanklachten in, maar Toney bekende schuld bij de overige 232 aanklachten. De spits zit op dit moment een schorsing van acht maanden uit en heeft een boete gekregen van zo’n 56.700 euro.

De gokregels in Engeland zijn erg streng. Zo mogen spelers op geen enkele wedstrijd of voetbalgerelateerde activiteit waar dan ook ter wereld geld inzetten. Ook mogen ze geen informatie doorspelen naar (andere) gokkers. Zo werd Kieran Trippier eind 2020 voor tien weken geschorst omdat hij zijn vrienden had verteld dat hij van Tottenham Hotspur zou overstappen naar Atlético Madrid. Zijn vrienden zetten vervolgens geld in op die transfer bij de wedkantoren. Trippier kreeg naast zijn schorsing ook een boete opgelegd van ruim 80.000 euro.