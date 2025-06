Manchester United doet bod van ruim 70 miljoen euro: speler is al akkoord

Manchester United heeft een nieuw bod ingediend op Bryan Mbeumo. Dat meldt de doorgaans betrouwbare journalist Ben Jacobs van talkSPORT. Het nieuwe bod bedraagt in totaal meer dan zeventig miljoen euro.

Aan het begin van deze maand werd al bekend dat Mbeumo zelf graag de overstap van zijn huidige club Brentford naar Old Trafford wil maken. De 25-jarige spits heeft inmiddels al een persoonlijk akkoord met Manchester United bereikt.

Nu is het aan Brentford en Manchester United om tot een akkoord te komen. Eerder deed Manchester United al een bod van omgerekend ruim 53 miljoen euro op Mbeumo. Met bonussen daar bovenop kwam het totaalbedrag uit op 65 miljoen euro.

Brentford nam echter geen genoegen met een dergelijk bedrag voor de speler, die nog een seizoen vastligt. Nu hebben the Red Devils dus een nieuw bod gedaan, van omgerekend in totaal ruim zeventig miljoen euro.

De gesprekken tussen Brentford en Manchester United zijn ondertussen in een stroomversnelling beland, de afgelopen 24 uur. De verwachting is dat die gesprekken de rest van de week door zullen gaan.

Mbeumo kan in principe op alle posities in de voorhoede uit de voeten en staat inmiddels op 242 duels voor Brentford sinds zijn komst in 2019. De door Manchester United begeerde aanvaller kwam tevens 22 keer uit voor Kameroen.

Mbeumo staat ook in de belangstelling van Tottenham Hotspur. Die club lijkt echter in te zien dat zijn komst onhaalbaar is, waardoor de club uit Londen volgens talkSPORT nu de zinnen zet op Crystal Palace-aanvaller Eberechi Eze.