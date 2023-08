Volgende gegadigde meldt zich bij PSV voor spits Jason van Duiven

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 12:27 • Wessel Antes

Ook FC Utrecht heeft bij PSV geïnformeerd naar de diensten van Jason van Duiven, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad vrijdagochtend op Twitter. Het is echter onbekend of de Domstedelingen de achttienjarige spits willen huren of kopen. Donderdag werd al bekend dat Heracles Almelo een huurperiode wel ziet zitten, terwijl NEC Van Duiven definitief zou willen overnemen. De Nederlandse jeugdinternational ligt in het Philips Stadion nog tot medio 2025 vast en gaat snel in gesprek met de clubleiding van PSV.

Bij PSV zit Van Duiven tegen de hoofdmacht aan, al lijkt de kans op speeltijd onder Peter Bosz nihil. Momenteel moet de Almeloër drie spitsen voor zich dulden: Luuk de Jong, Ricardo Pepi en Yorbe Vertessen. Van Duiven, die nog altijd hoopt op een doorbraak bij PSV, zal zijn minuten hoogstwaarschijnlijk moeten maken bij Jong PSV. Dat terwijl hij bij minstens drie clubs Eredivisie-voetbal kan gaan spelen.

Van Duiven gaat de komende weken in gesprek met PSV om een plan uit te stippelen. Volgens Transfermarkt is de aanvalsleider momenteel 1 miljoen euro waard, maar voor dat bedrag zullen de Eindhovenaren hem wegens zijn potentie niet laten vertrekken. Het lijkt niet waarschijnlijk dat PSV mee gaat werken aan een definitieve verkoop, wat Heracles de meest kansrijke geïnteresseerde maakt. Als Van Duiven naar de promovendus vertrekt, gaat hij spelen in zijn geboortestad. Van Duiven speelde in het verleden al in de gedeelde jeugdopleiding van FC Twente en Heracles.

Vorig seizoen was Van Duiven behoorlijk op schot voor Jong PSV. In zijn eerste jaar in het beloftenelftal was de spits goed voor 15 doelpunten en 3 assists in 34 wedstrijden. Daarmee werd hij direct clubtopscorers bij Jong PSV. Indien hij nog een seizoen op dat niveau blijft spelen kan Van Duiven de topscorer aller tijden worden namens het beloftenelftal. Momenteel staat die eretitel op naam van Sam Lammers, die in totaal dertig keer scoorde voor Jong PSV. Daar had de spits van Rangers 63 wedstrijden voor nodig.