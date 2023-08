Volgende Europese topclub meldt zich bij management Ryan Gravenberch

Maandag, 21 augustus 2023 om 08:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:09

Na Liverpool heeft ook Manchester United zich bij het management van de Ryan Gravenberch gemeld, zo laten bronnen rondom Bayern München weten aan De Telegraaf. De ochtendkrant spreekt over een ‘verwarrende tijd’ voor de 21-jarige middenvelder, daar hij niet in de plannen van trainer Thomas Tuchel voorkomt. Gravenberch heeft echter te horen gekregen dat hij (nog) niet mag vertrekken.

Gravenberch is naar verluidt gevleid door de interesse uit Engeland en houdt alle opties in de Premier League open. Liverpool meldde zich een jaar geleden ook al voor de middenvelder, toen hij uiteindelijk voor 18,5 miljoen euro van Ajax naar Bayer vertrok. Gravenberch is de eerdere belangstelling van the Reds niet vergeten, maar weet ook dat hij bij Manchester United mogelijk herenigd kan worden met zijn voormalig trainer Erik ten Hag.

Bayern wil Gravenberch graag behouden. Indien der Rekordmeister bij zijn standpunt blijft en een definitief vertrek van de Oranje-international geen optie is, dan geldt een verhuur als alternatief. Gravenberch krijgt niet de gewenste speeltijd onder Tuchel en verscheen afgelopen seizoen slechts zes keer aan de aftrap bij Bayern. Ook tijdens de strijd om de Duitse Supercup en de eerste speelronde van de Bundesliga tegen Werder Bremen (0-4 winst) bleef hij negentig minuten op de bank.

BILD schreef afgelopen vrijdag al dat Liverpool serieus van plan is om Gravenberch los te weken bij Bayern. Volgens de Duitse sportkrant zijn de Engelsen bereid om maximaal 23 miljoen euro te betalen. In dat geval maakt Bayern een slordige 5 miljoen euro winst. Liverpool zag met Jordan Henderson en Fabinho twee geroutineerde middenvelders naar het Midden-Oosten vertrekken en hoopt met Gravenberch het aantal weer op peil te krijgen.