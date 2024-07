‘Volgende Europese topclub maakt plan om Jadon Sancho van Manchester United over te nemen’

Juventus is bezig om een plan te maken om Jadon Sancho over te nemen van Manchester United, zo meldt La Gazzetta dello Sport. Voor de 24-jarige aanvaller is er geen toekomst meer bij the Red Devils en dus kan hij deze zomer op zoek naar een nieuwe club.

Sancho werd in september vorig jaar vanwege tegenvallende prestaties op de training buiten de selectie van Manchester United gehouden door Erik ten Hag, waarna Sancho op sociale media openlijk kritiek uitte op de manager. Sindsdien was de buitenspeler persona non grata in Manchester en volgde in de winterstop een uitleenbeurt aan Borussia Dortmund, de club waar hij een transfer naar Manchester United verdiende.

Sancho liet tijdens zijn nieuwe verblijf in Duitsland zien nog altijd uitstekend te kunnen voetballen. De Engelsman maakte met name indruk in het tweeluik van de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. In veertien Bundesliga-optredens was hij goed voor twee doelpunten en drie assists.

Sancho ligt nog tot medio 2026 vast bij Manchester United. De club heeft echter, nu een langer verblijf van Ten Hag op Old Trafford zeker is, genoeg gezien. De recordkampioen van Engeland heeft de vraagprijs voor de aanvaller bepaald op 40 miljoen pond, wat neerkomt op ongeveer 47 miljoen euro.

Volgens La Gazzetta dello Sport wil Juventus de creatieve aanvaller uit zijn lijden verlossen. In januari was de club naar verluidt al bijna rond met Sancho, maar liet toenmalig trainer Massimiliano Allegri weten hem niet nodig te hebben, waarna de Engelsman koos voor een terugkeer bij Dortmund.

Ook nu zijn er twee problemen voor Juventus bij het mogelijk aantrekken van Sancho. De eerste is de terugkerende concurrentie van Dortmund, dat Sancho graag opnieuw vast wil leggen.

Het tweede struikelblok voor de Italianen is het salaris. Sancho verdient in Manchester aanzienlijk meer dan Juventus hem zou kunnen aanbieden. Daarom is technisch directeur Cristiano Giuntoli momenteel bezig een plan te bedenken om hem naar Turijn te lokken. Mogelijk biedt een leenformule uitkomst, al is het de vraag of Manchester United daar aan mee wil werken.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!