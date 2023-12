‘Volgende Europese topclub houdt Mats Wieffer scherp in de gaten’

Mats Wieffer staat in de belangstelling van Napoli, zo weet Mundo Deportivo zondag te melden. Trainer Walter Mazarri wil zijn middenveld versterken in de winterstop en is in zijn zoektocht uitgekomen bij de controleur van Feyenoord, die in De Kuip vastligt tot medio 2027.

Mazzarri is Frank Anguissa binnenkort voor een langere periode kwijt. De international neemt met Kameroen namelijk deel aan de Afrika Cup, waardoor hij meerdere duels van Napoli zal missen. De onlangs aangestelde coach van de regend landskampioen wil het gemis van Anguissa opvangen met de tussentijdse komst van Wieffer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het is nu afwachten of Napoli op korte termijn een eerste bod neerlegt bij Feyenoord voor Wieffer, die sinds zijn komst naar Rotterdam in 2022 is uitgegroeid tot een vaste waarde en inmiddels international van Oranje is. Transfermarkt schat de huidige waarde van Wieffer in op 18 miljoen euro.

Atlético Madrid

Mundo Deportivo meldde onlangs dat ook Atlético Madrid overweegt om Wieffer los te weken bij Feyenoord. De Madrilenen hebben na de blessure van Pablo Barrios, die er met een gescheurde meniscus drie maanden uitligt, te kampen met personele problemen op het middenveld. Het is onduidelijk of de hoofdstedelingen in januari al een poging zullen doen om de 24-jarige middenvelder in te lijven.

Wieffer zou uitkomst moeten bieden in Madrid. De middenvelder was namens Feyenoord nog trefzeker in het verloren thuisduel met los Rojiblancos, maar zou na de uitschakeling van de Rotterdammers in de Champions League na de winter dus mogelijk tóch nog actief kunnen zijn in het miljardenbal.

Het optreden van Wieffer in de twee wedstrijden tussen Feyenoord en Atléti zouden de scouts tevreden hebben gesteld, zo stelde Mundo Deportivo. Volgens het Spaanse medium zou de middenvelder zelf wel oren hebben naar een overstap naar de de club van trainer Diego Simeone.

"Hij is niet de enige middenvelder die de club uit Madrid in de gaten houdt, maar hij is wel een van de meest geliefde", schreef de krant. Niet alleen Atléti zou echter hengelen naar de diensten van Wieffer. De krant noemde bijvoorbeeld ook FC Barcelona als gegadigde om Wieffer in te lijven.

Vind jij Mats Wieffer goed genoeg voor de Serie A? Ja Nee Stem Vind jij Mats Wieffer goed genoeg voor de Serie A? Ja 67% Nee 33% Totaal aantal stemmen: 160 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties