Ajax weet volgende tegenstander en kan vliegtickets naar Bulgarije boeken

Donderdag, 17 augustus 2023 om 22:00 • Jan Hoeksema • Laatste update: 22:53

Ajax neemt het in de play-offs van de Europa League op tegen Ludogorets. De Bulgaarse ploeg, waar onder meer voormalig FC Groningen-doelman Sergio Padt onder contract staat, won donderdagavond met 5-1 van FC Astana uit Kazachstan. Daarmee poetste de ploeg de verliespartij uit het heenduel (2-1) weg. De Bulgaren maakten het verschil in de tweede helft, waarin ze vier keer het net wisten te vinden.

Bijzonderheden:

Bij Ludogorets begon Padt op de bank. De Amsterdamse doelman, die eerder zeven seizoenen bij Groningen onder de lat stond, mocht in het eerste duel van het tweeluik wel nog meedoen vanaf de aftrap. Voormalig AZ-verdediger Aslak Fonn Witry stond wel in de basisopstelling. In de eerste helft nam Ludogorets de leiding via Bernard Tekpetey. De Bulgaren konden niet lang genieten van hun voorsprong, daar enkele minuten later Dembo Darboe gelijk maakte namens Astana. Na rust liep Ludogorets alsnog weg bij de Kazachen door vier maal doel te treffen: 5-1. Over twee wedstrijden werd de stand daarmee op 6-3 gezet, waardoor de Bulgaarse formatie de play-offs van de Europa League heeft behaald. Daarin treffen ze dus Ajax.

Ludogorets - Astana FC 5-1

26' 1-0 Bernard Tekpetey (assist: Aslak Fonn Witry)

28' 1-1 Dembo Darboe (assist: Fabien Ourega)

47' 2-1 Jakub Piotrowski (assist: Marcel Heister)

49' 3-1 Bernard Tekpetey (assist: Rwan Cruz)

57' 4-1 Jakub Piotrowski (assist: Noah Sonko Sundberg)

66' 5-1 Kiril Despodov (assist: Rwan Cruz)