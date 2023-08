Volgende doelman krijgt vraag over vervangen Bijlow: ‘Bij de club aangegeven...’

Maandag, 21 augustus 2023 om 15:55 • Wessel Antes • Laatste update: 16:39

Niet alleen Etienne Vaessen (RKC Waalwijk) heeft zich zondag uitgesproken over een mogelijke transfer naar Feyenoord. Ook Nick Olij kreeg na de stadsderby van zijn club Sparta Rotterdam met de regerend landskampioen een vraag over het vervangen van Justin Bijlow, die de komende maanden uit de roulatie is wegens een polsbreuk. Olij probeert de vraag van RTV Rijnmond op sluwe wijze te ontwijken, maar laat alsnog informatie los. “Ik heb bij de club aangegeven dat we de markt aan het verkennen zijn.”

De 28-jarige Olij ligt bij Sparta nog tot medio 2026 vast en is volgens Transfermarkt momenteel zo’n drie miljoen euro waard. Eerder viel de naam van de Haarlemse goalie bij Ajax, maar de Amsterdammers gingen uiteindelijk in zee met Duitser Diant Ramaj (21), die voor minstens vier miljoen euro overkwam van Eintracht Frankfurt. Door de blessure van Bijlow lijkt Feyenoord op zoek te gaan naar een nieuwe doelman. Trainer Arne Slot wilde zondag nog niet kwijt of dat een sluitpost voor of achter reservekeeper Timon Wellenreuther in de pikorde wordt.

Zodoende kreeg Olij een vraag over zijn huidige situatie en of hij er voor openstaat om een transfer naar Rotterdam-Zuid te maken. “Ik heb bij de club aangegeven dat we de markt aan het verkennen zijn. Dat heb ik niet pas geleden gedaan, maar eind april al. We gaan kijken wat er komen gaat.” Olij is niet van mening dat hij het niet kan maken om Sparta nog te verlaten richting het einde van augustus. “Ik vind dat een beetje makkelijk gezegd. Uiteindelijk ben je topsporter om het hoogst haalbare te halen. Als je vorig jaar een goed jaar hebt gehad, waarin ze mij de kans hebben gegeven om hier naar toe te komen, dan heb ik dat al wel terugbetaald.”

Olij sluit niets uit, maar heeft wel een eis. “De situatie moet zo goed zijn dat het voor ons, mijn gezin want we doen het met z’n vieren, goed is. Want anders gaan we niet.” Olij maakte vorige zomer voor een onbekende transfersom de overstap van NAC Breda naar Sparta. Sindsdien ontwikkelde de voormalig jeugdinternational zich razendsnel tot een belangrijke kracht bij de Kasteelheren. Inmiddels staat Olij op 39 officiële wedstrijden voor de club uit Spangen, waarin hij 14 keer de nul hield. 43 keer moest Olij vissen. De betrouwbare sluitpost is ook dit seizoen uitstekend begonnen en werd na zijn goede prestaties in de eerste twee competitieduels opgenomen in het VZ Team van de Week. Samen met Pawel Bochniewicz is hij de enige speler die zijn plek dit seizoen wist te prolongeren.