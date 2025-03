Volgende club uit de Eredivisie maakt vertrek van trainer wereldkundig

Johnny Jansen is bezig aan zijn laatste maanden als trainer van PEC Zwolle. De clubleiding meldt donderdag dat het aflopende contract van de 50-jarige hoofdtrainer niet wordt verlengd. Jansen staat sinds medio 2023 aan het roer bij de middenmoter in de Eredivisie.

''Johnny is als trainer, maar ook als mens een uiterst prettig persoon om dagelijks mee samen te werken. Hij heeft PEC Zwolle vorig seizoen in de Eredivisie gehouden en dat was gezien de soms moeilijke omstandigheden waarin dat gebeurde, een knappe prestatie. Daarnaast heeft hij met zijn komst en werkwijze mensen binnen de club weer dichterbij elkaar gebracht'', aldus technisch directeur Gerry Hamstra in een eerste reactie.

Om er direct aan toe te voegen: ''Toch zijn wij van mening dat het na twee jaar goed is om een nieuw gezicht voor de groep te hebben, waarmee we een volgende stap willen gaan zetten. Voor hem en ons geldt nu maar één taak en dat is alles op alles zetten om zo snel mogelijk een nieuw jaar Eredivisie veilig te stellen.''

Jansen reageert ook op zijn aanstaande vertrek uit Zwolle. ''Trots en dankbaar ben ik dat ik voor PEC Zwolle heb mogen werken. Ik heb hier fijne herinneringen gemaakt en dus ga ik de club met een goed gevoel verlaten. In de twee jaar dat ik bij deze mooie club heb mogen werken hebben we vele uitdagingen gehad. Vorig jaar hebben we met een mooi resultaat het seizoen tot een goed einde gebracht.''

''Ook de rest van dit seizoen gaan we ervoor zorgen zodat PEC Zwolle ook volgend seizoen Eredivisie speelt. Zelf ga ik op zoek naar een andere uitdaging, waar ik de ambities van de club en die van mijzelf meer vorm kan gaan geven. Eerst blijft de volle focus op de laatste acht wedstrijden van PEC Zwolle'', zo belooft de strijdvaardige coach.

Jansen werd in de zomer van 2023 aangesteld door het bestuur van PEC. Hij sloot zijn debuutjaar bij PEC af met een twaalfde plaats in de Eredivisie. Momenteel bezet de formatie van Jansen plaats veertien, met nog acht speelronden te gaan. PEC staat momenteel twee punten boven de gevreesde zestiende plaats. De Zwollenaren hervatten de Eredivisie na de interlandperiode tegen nummer zeventien RKC Waalwijk.

PEC is derde club die aankondigt dat de hoofdtrainer na dit seizoen vertrekt. Eerder werd bekend dat Rogier Meijer (NEC) en Erwin van de Looi (Heracles Almelo) over enkele maanden vertrekken bij hun respectievelijke clubs.