Volgende club die Ruben van Bommel wil overnemen van AZ is bekend

Na Bologna is nu ook de tweede club bekend die Ruben van Bommel wil contracteren. Voetbal International weet dat de Serie A-club concurrentie heeft van competitiegenoot Lazio.

Eerder op de dag meldde De Telegraaf dat Bologna een bod van vijftien miljoen euro had neergelegd voor Van Bommel. “Vooral in Italië, in de top van de Serie A, staat Van Bommel junior er uitstekend op, maar ook vanuit de Premier League is er concrete interesse."

Lazio wil Van Bommel (20) ook overnemen van AZ en weet alvast dat vijftien miljoen euro niet genoeg is om de aanvaller uit het AFAS Stadion weg te plukken. Dat bod van Bologna werd namelijk snel afgewezen.

AZ wil meer geld zien voor de jeugdinternational van Nederland, die een contract heeft tot medio 2027. Lazio heeft zijn interesse nog niet bevestigd in de vorm van een bod, maar dat komt er mogelijk spoedig alsnog.

AZ heeft door het nog twee jaar lopende contract een vrij sterke onderhandelingspositie, en wil het onderste uit de kan halen. Van Bommel kon dit seizoen bij AZ aardige cijfers overleggen.

In 33 wedstrijden was hij verantwoordelijk voor 8 goals en 5 assists. De rechtspoot stond in de tweede seizoenshelft overigens ruim twee maanden aan de kant wegens een kwetsuur. Voor de winterstop moest hij een maand toekijken door een teenblessure.

Op voorhand lijkt Bologna de betere papieren te hebben. Dat heeft te maken met de liquiditeitsproblemen bij Lazio, dat daardoor momenteel niet vrijuit kan bewegen op de transfermarkt.

AZ ligt behoorlijk goed in de Italiaanse markt, want ook Como heeft zich gemeld in Alkmaar. De ambitieuze ploeg van Cesc Fàbregas legde al twee biedingen van meer dan tien miljoen euro neer voor Jayden Addai, die tot medio 2028 vastligt.