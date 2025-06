Volgende Champions League-club heeft interesse in PSV-aanvaller Johan Bakayoko

Ook Olympique Marseille is geïnteresseerd in de diensten van Johan Bakayoko, zo meldt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. Eerder werd al bekend dat zowel Bayer Leverkusen als RB Leipzig zich wil versterken met de 22-jarige PSV’er. Bakayoko ligt nog tot medio volgend jaar vast in Eindhoven, waardoor een zomers vertrek zo goed als zeker is.

De Belg stond vorig jaar zomer in de nadrukkelijke belangstelling van clubs uit Saudi-Arabië en medio 2023 toonde Brentford verregaande interesse. Bakayoko koos toen in beide gevallen voor een langer verblijf bij PSV.

De linkspoot begon dit seizoen wederom als basisspeler, maar raakte zijn plekje rond de winterstop kwijt aan Ivan Perisic. Peter Bosz speelde doorgaans met de Kroaat en Noa Lang op de flanken. Eind april kwam Bakayoko zelfs (op eigen verzoek) namens Jong PSV uit in de Keuken Kampioen Divisie.

Mede door zijn veranderde status in de selectie en volgend jaar zomer aflopende contract is het zo goed als zeker dat PSV afscheid gaat nemen van Bakayoko. Wie zich met de achttienvoudig international van België gaat versterken, is nu de vraag.

De linkspoot kan bij zowel Marseille als Leverkusen de Champions League in. Leipzig eindigde op de zevende plaats in de Bundesliga en speelt daarom komend seizoen geen Europees voetbal. Bakayoko moet volgens eerdere berichten 20 tot 25 miljoen euro kosten.

Bij Leipzig zou hij onder meer Xavi Simons, Lutsharel Geertruida en Ezechiel Banzuzi tegenkomen. Mark Flekken speelt bij Leverkusen, terwijl die Werkself ook Malik Tillman wil overnemen van PSV. Bij Marseille zou Bakayoko de kleedkamer delen met onze landgenoot Jeffrey de Lange.

De dribbelaar speelt sinds de zomer van 2019 voor PSV, dat hem destijds overnam van RSC Anderlecht. Bakayoko speelde tot dusver 131 wedstrijden namens de Eindhovenaren. Daarin was hij goed voor 33 goals en 22 assists.