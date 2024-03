Racisme-schandaal in Serie A krijgt vervolg: speler verlaat trainingskamp Italië

Tijdens de Italiaanse topper tussen Internazionale en Napoli van afgelopen zondag (1-1) is er opnieuw sprake geweest van racisme. Dit keer niet vanuit de supporters, maar vanuit de mond van Inter-verdediger Francesco Acerbi richting Juan Jesus van Napoli. Mocht er concreet bewijs voor zijn, hangt de Italiaan een zware schorsing boven het hoofd.

Racisme is al langere tijd een groot probleem in Italië. Eerder dit seizoen kregen Mike Maignan (AC Milan), Samuel Umtiti en Lameck Banda (Lecce) al te maken met racistische opmerkingen vanuit de tribunes. Ook spelers als Romelu Lukaku en Dusan Vlahovic werden eerder racistisch bejegend.

Tijdens de wedstrijd tussen Inter en Napoli zijn beelden verschenen van Juan Jesus, die naar scheidsrechter Federico La Penna toeloopt en verklaart dat Acerbi hem uitmaakte voor neger. Het voorval vond plaats rond de zestigste minuut van de wedstrijd.

La Penna haalde vervolgens beide spelers bij zich. De verzoening tussen de drie duurde echter slechts een paar seconden, daarna werd het spel gewoon hervat met een hoekschop van Matteo Politano.

De wedstrijd tussen Inter en Napoli eindigde uiteindelijk in 1-1. Nadat Matteo Darmian vlak voor rust de score had geopend namens de thuisploeg, was het nota bene Jesus die Napoli in de slotfase van de wedstrijd op gelijke hoogte bracht. Na afloop kwam Jesus in een interview met een opvallende reactie op het incident met Acerbi.

“Acerbi, die een goede jongen is, zei een paar dingen die niet aardig waren. Hij ging een beetje te ver, maar hij verontschuldigde zich omdat hij zich realiseerde dat hij te ver was gegaan. Dit zijn dingen die in het veld gebeuren en die blijven daar”, aldus Jesus. Wat de Napoli-verdediger zich waarschijnlijk niet had gerealiseerd, is dat de beelden al in sneltreinvaart rondgingen op social media.

Mocht de belediging worden vastgesteld, dan zou Acerbi een zware schorsing boven het hoofd kunnen hangen. Acerbi gaf na de wedstrijd geen verklaringen aan journalisten en plaatste niets op zijn sociale media. Als gevolg van het incident is de verdediger door bondscoach Luciano Spalletti buiten de selectie van het Italiaans elftal gezet. Zijn vervanger is Gianluca Mancini van AS Roma.

