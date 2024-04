Volgend persbericht bij Ajax staat al klaar, maar ‘is nu even overschaduwd’

Het onderzoek naar de eventuele corrupte werkwijze van Sven Mislintat bij Ajax is afgerond. Dat heeft Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdammers, dinsdag bekendgemaakt.

Mislintat tekende eind mei 2023 een contract tot en met de zomer van 2026 bij Ajax, haalde voor ongeveer 115 miljoen euro twaalf nieuwe spelers, maar werd in september ontslagen na het gestaakte duel tussen Ajax en Feyenoord. De technisch directeur lag toen ook in de clinch met toenmalig trainer Maurice Steijn.

Volgens Ajax werd Mislintat ontslagen door een gebrek aan een breed draagvlak binnen de organisatie. Dit gebeurde na onthullingen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling door Mislintat bij transfers. Zo verzocht hij naar verluidt Borna Sosa om van zaakwaarnemer te veranderen, zodat hij de stap naar Ajax kon zetten. Deze door Mislintat voorgedragen agent, Arthur Beck, heeft aandelen in het bedrijf van Mislintat.

Ajax liet een onderzoek starten naar mogelijke corruptie bij Mislintat en was voornemens de resultaten van dit onderzoek deze week te uiten middels een persbericht. “Dat staat klaar, maar is nu even overschaduwd door wat hier gebeurt”, aldus Van Praag, doelend op de situatie rond algemeen directeur Alex Kroes

De kersverse algemeen directeur van de Amsterdammers zou hebben gehandeld in aandelen van Ajax met voorkennis, wat in strijd is met de wet. Ajax heeft Kroes geschorst en een definitieve breuk lijkt onvermijdelijk, zo bevestigt ook Van Praag.

Eind februari liet Ajax weten dat het proces rondom Mislintat zich in de afrondende fase bevond, waarna de belangrijkste bevindingen en conclusies openbaar zouden worden gemaakt. Dat wordt nu dus voorlopig uitgesteld.

Mislintat lijkt inmiddels bijna rond met zijn mogelijke nieuwe werkgever, Borussia Dortmund. Begin maart kwamen de eerste berichten naar buiten en sindsdien kwamen beide partijen steeds dichter bij een akkoord. Nu bevinden de gesprekken zich dus in de laatste fase, waardoor niets een overgang naar Duitsland meer in de weg lijkt te staan voor Mislintat.

