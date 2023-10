Volendam maakt achterstand goed en verlaat de laatste plaats in de Eredivisie

Zondag, 29 oktober 2023 om 16:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:22

FC Volendam heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. Het Andere Oranje was op eigen veld met 3-1 te sterk voor Excelsior. De Kralingers kwamen via Couhaib Driouech nog wel op voorsprong, maar na rust boog Volendam het helemaal om: 3-1. Na de gelijkmaker van Benaissa Benamar verschenen ook Robert Mühren en Milan de Haan op het scorebord. Laatstgenoemde scoorde na een grote blunder van Stijn van Gassel. Volendam staat nu zestiende en klimt over FC Utrecht en Ajax heen. Excelsior staat nog op een keurige zevende plaats.

De eerste mogelijkheid kwam op naam van Garang Kuol. De linksbuiten werd in de diepte gestuurd, kapte naar binnen en schoot in de handen van Stijn van Gassel. Excelsior liet zich ook zien via Lazaros Lamprou, die er niet in slaagde een voorzet van Julian Baas binnen te tikken. Aan de andere kant wist ook Benamar zijn kans niet af te ronden.

Volendam greep het initiatief en creëerde halverwege de eerste helft meerdere kansen. Allereerst was de inzet van Kuol te zacht, even later schoot Ould-Chikh over. Mühren kreeg daarna de grootste kans van Volendam in de eerste helft op zijn naam. De spits leek een prima lage voorzet van Oskar Buur binnen te kunnen lopen, ware het niet dat Van Gassel prima redde op de doellijn.

Tien minuten voor rust zette Driouech Excelsior op voorsprong. De technicus ontving een fraaie pass van Redouan El Yaakoubi aan en plaatste de bal met zijn tweede balcontact in de verre hoek. De grensrechter vlagde in eerste instantie voor buitenspel, maar daar bleek totaal geen sprake van te zijn: 0-1. El Yaakoubi kwam voor rust nog goed weg toen hij vol op de voet van Calvin Twigt ging staan. De centrale middenvelder kwam tot verrassing van de aanwezigen weg zonder kaart.

Vlak na rust trok Volendam de stand gelijk. Josh Flint kreeg te veel tijd en ruime om voor te geven en plaatste de bal bij de tweede paal. Daar stond Benamar klaar om overtuigend binnen te koppen: 1-1. Het bleek het startsein voor een prachtige Volendamse periode. Een nieuwe voorzet vanaf de linkerkant, ditmaal van George Cox, belandde bij Mühren. De spits probeerde het met een vallende kopbal, waar Van Gassel een antwoord op had. De rebound kwam terecht tegen het lichaam van Mühren, die amper doorhad dat hij gescoord had: 2-1.

Excelsior gaf verre van op en kwam zeer dicht bij de gelijkmaker via Lamprou. De Griek kapte zijn man fraai uit en had ook een prima schot in huis, dat maar net naast vloog. Toch was het Volendam dat de lakens uitdeelde en meerdere keren erg dicht bij zijn derde treffer kwam.

Ould-Chikh zette een dribbel in en loste een fraai schot, maar had de pech dat de bal via de binnenkant van de paal uit de doelmond verdween. Nikolas Agrafiotis was even later de reddende engel door een bal net voor de doellijn weg te halen. De Haan probeerde het vervolgens met een schot vanaf randje zestien, maar ook hij zag zijn schot tegen de paal belanden.

Excelsior overleefde de lastige fase, maar een blunder van Van Gassel zorgde alsnog voor de 3-1. De goalie dacht rustig uit te kunnen spelen, maar verkeek zich op De Haan. Hij veroverde de bal en tikte in een leeg doel binnen. Excelsior wist zich niet meer te herstellen van die klap. Volendam kwam in de slotfase nog dicht bij zijn vierde treffer, ware het niet dat de kopbal van Mühren net naast het doel belandde.