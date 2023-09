Volendam baalt van KNVB: ‘Worden onderdeel van een probleem dat niet van ons is’

Dinsdag, 26 september 2023 om 16:44 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:02

Matthias Kohler, de trainer van FC Volendam, baalt als een stekker dat het duel met Ajax is verzet naar een andere datum. De oefenmeester van de Palingboeren vindt het onbegrijpelijk dat zijn club ‘wéér benadeeld wordt nadat het zich heeft aangepast om Ajax Europees te helpen’. “Wat er nu gebeurd is, is voor alle partijen nadelig en voor ons in het bijzonder”, aldus Kohler in gesprek met Voetbal International.

De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord werd zondag na 55 minuten gestaakt bij een 0-3 voorsprong voor de Rotterdammers. Vanuit de F-side werd er tot tweemaal toe vuurwerk op het veld gegooid, nadat er eerder al een biertje op het groene strijdtoneel was beland. De KNVB bracht maandagmiddag naar buiten dat het restant woensdagmiddag zou worden uitgespeeld, waarna Ajax en Volendam middels een kort geding wilden bewerkstelligen dat hun onderlinge duel gewoon zou plaatsvinden. Juristen zien echter te weinig aanknopingspunten om een eventuele zaak te winnen. De Klassieker wordt daarom woensdagmiddag uitgespeeld en het duel tussen Ajax en Volendam wordt verzet naar een later moment.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik denk dat alle partijen verliezen”, zegt Kohler over het besluit van de KNVB. “De supporters waar je het voor doet nog het meeste. Wat er nu gebeurd is, is voor alle partijen nadelig en voor ons in het bijzonder.” De 32-jarige Duitser wijst op het feit dat Volendam akkoord is gegaan om het duel met de Amsterdammers, die eigenlijk in augustus gepland stond, te verzetten naar woensdagavond om Ajax te helpen zich optimaal voor te bereiden op het tweeluik met Ludogorets. “We hadden deze wedstrijd dus al verplaatst in het belang van een andere club. Je helpt dus al een ander om Europees beter te kunnen presteren en we worden daardoor nu onderdeel van een probleem dat niet van ons is.”

Kohler geeft aan dat Volendam ook sportieve nadelen ondervindt. “We moeten onze periodisering en weekplanning aanpassen en we treffen Ajax nu op een moment wanneer er een heel ander momentum bestaat. Het momentum wordt ontnomen. Het zou zomaar kunnen dat wij een directe concurrent treffen die een week rust heeft gehad, terwijl wij dan net drie dagen eerder tegen Ajax hebben gespeeld. Dat kan niet. Het kan niet zo zijn dat Volendam zich aanpast om een club Europees te helpen en daarna wéér benadeeld wordt. Ik hoop dus dat er een oplossing gevonden wordt die niet weer ten koste van ons gaat”, aldus Kohler.