Voetbalzone in een nieuw tenue: antwoord op de meest gestelde vragen

Het zal jullie niet ontgaan zijn: sinds deze week beschikt Voetbalzone over een geheel nieuw uiterlijk en een nieuwe app. Zoals verwacht heeft het lanceren van de nieuwe website de nodige vragen, opmerkingen en feedback opgeleverd, waarvoor dank. In dit artikel willen we zo goed mogelijk antwoord geven op de vragen die het vaakst gesteld zijn en hopen we wat zorgen weg te nemen.

Het belang van de community

Een van de drijvende krachten achter Voetbalzone is de hechte community. Met de overgang naar de nieuwe website is het nodige veranderd voor de community. Niet alles loopt direct zo gesmeerd als gehoopt, er zijn terecht zorgen onder de leden. Het heeft topprioriteit voor ons om hier verbeteringen in aan te brengen.

Het reactiesysteem van Voetbalzone is volledig op de schop gegaan. Dit was noodzakelijk, omdat het oude commentsysteem technisch behoorlijk verouderd was. Met het oplossen van de ene bug ontstond de andere, de website was echt toe aan iets nieuws.

Tegelijkertijd moeten we erkennen dat het nieuwe reactiesysteem nog niet op het gewenste niveau zit. Dit heeft absoluut onze aandacht. Er wordt achter de schermen hard aan gewerkt.

Verbeteringen aan commentsysteem

Op dit moment worden al concrete verbeteringen aan het commentsysteem toegepast. Zo wordt gekeken naar het afbreken van comments met een 'bekijk meer'-button. Dit bevordert de leesbaarheid van de comments niet en willen we aanpassen.

De notificatiebubbel functioneert nog niet overal goed. Soms kan niet op de bubbel geklikt worden. Heel frustrerend. Ook hier wordt naar gekeken.

Het nieuwe design

Mooi groen is niet lelijk. Sommigen noemden de nieuwe Voetbalzone-kleur al 'nucleair groen'. Over smaak valt nu eenmaal niet te twisten. Wat de één prachtig vindt is in de ogen van een ander spuuglelijk. En dat is oké.

Te veel of hinderlijke advertenties

Om Voetbalzone voor iedereen gratis toegankelijk te houden zijn advertenties nu eenmaal nodig voor de website. De uitdaging voor ons is om de balans te vinden en dat is niet altijd simpel. Wat we willen voorkomen is dat advertenties hinderlijk in de weg staan of door een technisch probleem niet weg te klikken zijn. We zijn ons ervan bewust dat niet alle problemen rondom advertenties opgelost zijn. Hier wordt op de achtergrond hard aan gewerkt.

Waarom live met een site die nog niet honderd procent af is?

Een terechte vraag. Dat was voor ons uiteraard ook het ideale scenario geweest, maar de realiteit liet dit niet toe. De rebuild van Voetbalzone is een complex proces, waarbij lastige keuzes gemaakt moesten worden. Sommige oude systemen bleken niet mee te kunnen naar het nieuwe door technische verouderingen. Live gaan in meerdere etappes met de nieuwe website in plaats van één big bang van perfectie was een van de semi-gedwongen keuzes die gemaakt moesten worden.

De nieuwe Voetbalzone-app lijkt wel heel erg op de GOAL-app...

Klopt. Zowel Voetbalzone als GOAL - en ook Spox, Calciomercato, Kooora, Mundial, Indivisa en Front Three - zijn onderdeel van Footballco en beide apps maken gebruik van hetzelfde techplatform en dezelfde functionaliteiten. Op deze manier kunnen we makkelijk de beste functionaliteiten van de verschillende merken combineren en optimaliseren voor de gebruikers in elk land. Bepaalde zaken zullen er hetzelfde uitzien, bepaalde zaken zullen uniek zijn voor VZ. Voor ons biedt dat voordelen in onderhoud, voor de lezer het beste van meerdere werelden. Maar ook hier geldt weer dat er wat tijd overheen zal gaan voor we op de perfecte mix uitkomen.