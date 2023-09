Voetbalwereld staat stil bij rampzalige aardbeving in Marokko

Zaterdag, 9 september 2023 om 12:00 • Jan Hoeksema • Laatste update: 12:42

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een zware aardbeving plaatsgevonden in Marokko. Hierbij zijn honderden mensen om het leven gekomen of gewond geraakt. Daarnaast is er veel schade aan gebouwen of zijn deze ingestort. Vanuit verschillende hoeken in de voetbalwereld wordt stilgestaan bij de ramp, onder meer door de KNVB en FC Barcelona.

De Nederlandse voetbalbond reageert zaterdagochtend op de gebeurtenissen. "Vreselijke berichten uit Marokko. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers, families en reddingswerkers die getroffen zijn door de zware aardbeving. Heel veel sterkte gewenst.", zo valt er te lezen op de sociale media van de KNVB. Ook de Keuken Kampioen Divisie wenst de mensen in Marokko veel sterkte toe.

Vreselijke berichten uit Marokko. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers, families en reddingswerkers die getroffen zijn door de zware aardbeving. Heel veel sterkte gewenst. ?? — KNVB (@KNVB) September 9, 2023

??????? Met verdriet en bezorgdheid hebben we kennisgenomen van de aardbeving in Marokko. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, families en reddingswerkers die getroffen zijn door de zware aardbeving in Marokko. Heel veel sterkte gewenst. ?? — Keuken Kampioen Divisie (@1e_Divisie) September 9, 2023

In het buitenland wordt massaal gereageerd op de aardbeving. Barcelona schrijft: "Vanuit FC Barcelona uiten we onze volledige solidariteit en kracht aan de slachtoffers van de aardbeving die Marokko heeft getroffen." De Spaanse voetbalbond RFEF heeft daarnaast al bekendgemaakt dat voorafgaand aan de wedstrijden in de komende speelronde van het eerste en tweede niveau van Spanje een minuut stilte gehouden zal worden.

From FC Barcelona, we express our full solidarity and strength to the victims of the earthquake that has affected Morocco. ?? — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2023

LALIGA would like to express its sincere condolences to the families of the victims of the earthquake in Morocco. In coordination with the RFEF, a minute's silence will be observed in MD5 of @LaLiga2 as well as the next @LaLiga matchday.https://t.co/zk8qFVsxqY pic.twitter.com/5HKjuDgGO9 — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) September 9, 2023

Real Madrid bracht vrijdagochtend een statement naar buiten. Daarin valt te lezen dat de club 'zijn diepste solidariteit uit met de slachtoffers van de aardbeving in Marokko de afgelopen uren'. Ook de Turkse topclub Galatasaray heeft zijn medelijden richting Marokko geuit. "Onze gedachten gaan uit naar degenen die zijn getroffen door de aardbeving in Marokko."