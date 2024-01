Voetbalwereld gaat los met kenmerkend fragment na dartstitel Humphries

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de wereldtitel darts van Luke Humphries.

Woensdagavond wist de 28-jarige Luke Humphries voor het eerst beslag te leggen op de PDC World Championship of Darts. In de finale was hij met 7-4 in sets te sterk voor de zestienjarige Luke Littler. Direct na de overwinning van Humphries worden op social media massaal oude beelden gedeeld van Michael Owen, die tijdens opnames veel te serieus speelde tegen een minderjarige en alles scoorde. Fans zien een vergelijking tussen de doelpunten van Owen en de zege van Humphries. Verder was de strijd tussen Humphries en Littler ook zeer interessant voor veel voetbalfans, daar de kampioen uitgesproken fan van Leeds United en de tiener juist supporter van Manchester United is.

Luke Humphries celebrating the world championship pic.twitter.com/ly9GnTVChg — george (@StokeyyG2) January 3, 2024

