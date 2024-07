Fans reageren unaniem na zien foto's Roemeense kleedkamer na uitschakeling

Voetbalsupporters reageren unaniem na zien foto's Roemeense kleedkamer na uitschakeling door het Nederlands elftal

De nationale ploeg van Roemenië kan rekenen op heel wat lof nadat er foto’s zijn verschenen van hoe zij de kleedkamer van de Allianz Arena in München hebben achtergelaten na de uitschakeling op het EK door Nederland (0-3). De selectie van bondscoach Edward Iordanescu heeft ook een dankbrief achtergelaten voor de Duitse gastheren.

Nederland stond met een klinkende overwinning een plek in de kwartfinales voor Roemenië in de weg. Het bereiken van de achtste finales op het EK is het beste resultaat van het land tijdens een eindtoernooi in 24 jaar.

De teleurstelling na de uitschakeling zal dinsdagavond ongetwijfeld groot zijn geweest. Toch liet het Roemeense elftal hun kleedkamer brandschoon achter. Het leverde de ploeg de nodige complimenten op.

'Perfect' en 'stijlvol' zijn veel korte reacties onder foto's van de enorm schone kleedkamer die op social media zijn gepost. "Dit is klasse. Roemenië, jullie hebben een team om echt trots op te zijn", schrijft een ander op X.

Ook had Roemenië een brief geschreven, waarin ze hun dankbaarheid uitten aan de Duitse gastheren voor hun gastvrijheid tijdens het toernooi. "EURO 2024 was voor ieder van ons een van de belangrijkste voetbalervaringen tot nu toe en we zijn blij dat het podium waarop dit plaatsvond het Duitse was”, beginnen de Roemenen hun brief. “Elke wedstrijd, elke emotie, elke ervaring bracht ons samen en liet ons de magie van voetbal voelen.”

"We verlaten Duitsland met de gedachte dat we alles hebben gegeven voor Roemenië en we zijn dankbaar voor alles wat we hier hebben meegemaakt tijdens de weken die we hier hebben doorgebracht. Het was een eer om deel uit te maken van de grote familie van het Europese voetbal. Getekend: Het Roemeense nationale voetbalteam."

