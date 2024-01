Voetbalpraat spot opvolger Ramalho in Eredivisie: ‘Werd bij Ajax ook genoemd’

Kees Kwakman is niet te spreken over voor het optreden van André Ramalho in het verloren bekerduel met Feyenoord (1-0) van woensdagavond. De verdediger van PSV werd in de rust door zijn trainer Peter Bosz vervangen door Patrick van Aanholt. Wouter Bouwman, presentator van het ESPN-programma Voetbalpraat, komt met een opvallende naam als mogelijke opvolger voor Ramalho.

“De eerste pass naar Jerdy Schouten werd er telkens goed uitgehaald door Feyenoord”, begint Marciano Vink zijn analyse over de bekerwedstrijd in De Kuip. “Toen zag je achterin bij PSV - wat je niet vaak ziet - dat ze de bal heen en weer gingen spelen om te kijken of ze Schouten of Tillman konden vinden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Daarna liet Feyenoord Ramalho wat meer vrij en ging Stengs wat meer op Schouten spelen”, haakt Kwakman in. “Wat Ramalho allemaal deed... Die gaf op een gegeven moment gewoon hele vrije ballen met links in de diepte. Dat deed hij tot drie keer toe!”

“Alsof hij even wilde laten zien dat hij ook met links goede passes kan geven”, aldus Kwakman. “Heel gek, het waren gewoon vrije ballen. Je zag Bosz ook in beeld, die dacht: wat doe je?“

Kwakman bekeek de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en PSV met enkele collega’s. Presentator Bouwman hoorde toen een opvallende naam als opvolger van Ramalho vallen. “Iemand riep opeens: 'Moet PSV vanwege zijn voetballende kwaliteiten niet Philippe Sandler van NEC halen?'”

Kwakman vindt het geen hele gekke gedachte: “Die naam hoorde ik bij Ajax ook al langsgekomen afgelopen weekend. Dat is ook gewoon een goede speler.”

Voor Vink is een transfer van Sandler naar PSV echter niet logisch. “Ze hebben Armel Bella-Kotchap. En buiten dat: moet een speler als Sandler als stand-in naar PSV, waar hij weer minder minuten gaat maken? Voor hem is het juist zó belangrijk dat hij nu fit blijft en blijft spelen in een goed voetballend team. Dat is nu bij NEC het geval.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties