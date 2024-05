Voetbalpraat compleet eensgezind over wie er afvallen bij Nederlands elftal

Komende woensdag maakt Ronald Koeman zijn definitieve selectie bekend voor het EK in Duitsland komende zomer. De bondscoach nam dertig spelers op in zijn voorselectie, dus door de blessure van Marten de Roon moeten er nog drie spelers afvallen. De tafelgasten bij Voetbalpraat van ESPN zijn eensgezind over wie dat moeten worden.

In de voorselectie zitten vier keepers. De verwachting is dat één van hen zal afvallen. Als we Willem Vissers (De Volkskrant), Freek Jansen (Voetbal International) en Kenneth Perez (ESPN) mogen geloven, wordt dat Nick Olij.

De volgende speler die waarschijnlijk afvalt volgens de journalisten is Steven Bergwijn. "Als je het rijtje met aanvallers ziet, is Steven Bergwijn degene die het meest wankelt", zo redeneert Jansen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ook zal er hoogstwaarschijnlijk nog een middenvelder slecht nieuws te horen krijgen van Koeman, ondanks het eerdere uitvallen van Marten de Roon met een blessure. Bij Voetbalpraat verwachten ze dat Ryan Gravenberch de ongelukkige is.

Wel plaatst Perez een kanttekening. De Deense analist benadrukt dat Frenkie de Jong nog altijd kampt met een blessure en daardoor geen zekerheidje is voor het eindtoernooi. "Als Frenkie de Jong meegaat, denk ik dat Gravenberch afvalt."

De tafelgasten verwachten dus dat er geen verdedigers afvallen. "Die heb je hard nodig", zegt Perez lachend. "Frimpong kan je natuurlijk nauwelijks een verdediger noemen", voegt Vissers toe. "Bij Leverkusen staat hij bijna rechtsbuiten."

In aanloop naar het EK, dat voor Oranje op 16 juni begint, speelt het Nederlands elftal twee oefenwedstrijden. Op 6 juni ontvangen Koeman en co Canada, 10 mei komt IJsland op bezoek in Nederland.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties