Grootverdiener Steven Bergwijn lijkt te vertrekken bij Ajax: ‘Verwachting dat hij een transfer maakt’

Het is nog maar de vraag of Steven Bergwijn na het EK terugkeert bij Ajax. Volgens Voetbal International is het de verwachting dat de 26-jarige aanvoerder deze zomer vertrekt uit Amsterdam. Tegelijkertijd richt Ajax de pijlen vol op de komst van een nieuwe rechtsbuiten.

Bergwijn ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2027 vast, maar de kans is groot dat de 35-voudig international van Oranje zijn contract niet gaat uitdienen bij Ajax. De Amsterdammers zijn bereid mee te werken aan een vertrek van Bergwijn. “Zo zou Ajax de financiële gaten beetje bij beetje kunnen dichten en zelf voorzichtig aan aanvallende versterking kunnen denken.”

Volgens VI ligt de prioriteit bij Ajax op een nieuwe rechtsbuiten. “De naam Omari Hutchinson viel regelmatig in de Johan Cruijff Arena: Ajax mikte op een huurdeal met Chelsea, maar greep mis. Ook Bertrand Traoré en Oguz Aydin waren thema’s bij Ajax. Traoré bleek te duur en ook Aydin, die in Turkije al onder Farioli werkte, komt niet.” Ajax zou inmiddels de Zuid-Amerikaanse markt verkennen in de zoektocht naar een nieuwe buitenspeler voor de rechterflank.

Intern lijkt Ajax de oplossing niet in huis te hebben. “Berghuis is voor die positie niet meer de eerste optie, omdat hij de voorkeur geeft aan een plek op het middenveld. Mogelijk zullen pas na de start van de competitie de meeste mutaties plaatsvinden, omdat dan echt duidelijk wordt welke spelers buiten de boot vallen. Dan valt er ook meer te zeggen over het perspectief van spelers als Carlos Forbs, Naci Ünüvar en Jaydon Banel.”

Ajax nam Bergwijn in de zomer van 2022 voor 31,25 miljoen euro over van Tottenham Hotspur. Inmiddels lijkt er een wonder nodig om dat aankoopbedrag terug te verdienen. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 18 miljoen euro. Naar verluidt is Bergwijn samen met Berghuis de meest betaalde Ajacied.

Sinds zijn komst speelde Bergwijn 76 officiële wedstrijden namens Ajax. Daarin was de Amsterdamse rechtspoot goed voor 29 doelpunten en 11 assists. Met zijn jeugdliefde wist Bergwijn nog geen enkele prijs te veroveren.

