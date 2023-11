Voetbal International: vertrek Bergwijn bij Ajax ‘in de lijn der verwachting’

Zaterdag, 4 november 2023 om 11:05 • Wessel Antes • Laatste update: 11:28

Het is goed mogelijk dat Steven Bergwijn deze winter vertrekt bij Ajax, zo meldt journalist Tim van Duijn van Voetbal International zaterdagochtend. De 26-jarige aanvoerder van de Amsterdamse recordkampioen ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2027 vast, maar zou zelf de mogelijkheid om naar Saudi-Arabië te vertrekken onderzoeken. Zo zou zijn vader, Jurgen Bergwijn, onlangs een bezoek hebben gebracht aan het Midden-Oosten.

Volgens Van Duijn wil Ajax deze winter niet alleen aankopen doen, maar ook geld ophalen door spelers te verkopen. De Amsterdammers zien Bergwijn vanwege zijn leidersrol graag in de selectie van trainer John van 't Schip aanblijven.

Zelf zou de vleugelspits wel oren hebben naar een lucratief avontuur in Saudi-Arabië of Qatar. Afgelopen zomer konden geïnteresseerde clubs nog niet aan zijn salariseisen voldoen. Volgens Van Duijn ligt een transfer van Bergwijn naar het Midden-Oosten in januari zelfs ‘in de lijn der verwachting’.

De journalist schrijft namelijk over een bezoek van Bergwijns vader aan het Midden-Oosten. “Niet voor niets stapte de vader van Bergwijn recentelijk op het vliegtuig om de transfermogelijkheden te onderzoeken. Mensen rondom Bergwijn zijn volop voor hem bezig.” Welk land Jurgen Bergwijn heeft bezocht is onbekend.

Bergwijn is een van de grootverdieners in de huidige selectie van Ajax. Volgens verschillende bronnen ontvangt de 32-voudig international van Oranje jaarlijks 4,6 miljoen euro aan salaris. Bergwijn werd vorige zomer voor een recordbedrag van 31,25 miljoen euro overgenomen van Tottenham Hotspur.

Door zijn langdurige verbintenis zou de rechtspoot Ajax bij een vertrek vermoedelijk een groot deel van dat bedrag teruggeven. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 20 miljoen euro. In september 2022 was dat nog 27 miljoen euro.

Sinds zijn komst vorig jaar speelde Bergwijn 57 wedstrijden in het shirt van Ajax, waarin hij 21 keer scoorde en 8 assists afleverde. Waar de rechtspoot onder Alfred Schreuder nog geweldig startte bij zijn jeugdliefde, kampt hij nu al tijden met een vormdip. De afgelopen weken laat Bergwijn tekenen van verbetering zien. Afgelopen donderdag was de aanvaller trefzeker tegen FC Volendam (2-0 winst).