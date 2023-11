Voetbal International noemt 4 namen in zoektocht Ajax naar controleur en leider

Woensdag, 22 november 2023 om 10:37 • Wessel Antes • Laatste update: 11:27

Ajax gaat in de winterse transferperiode op zoek naar een ‘nummer 6’, die als leider voor balans op het middenveld kan zorgen. Dat meldt Tim van Duijn in een uitgebreide analyse van Voetbal International. In zijn artikel laat de journalist de namen van vier spelers vallen, waarvan niet iedereen een realistische optie is. “De ideale nummer 6 vinden voor dit Ajax lijkt vooralsnog makkelijker gezegd dan gedaan.”

Volgens Van Duijn weet men in Amsterdam inmiddels waarom het niet loopt. “Ajax ziet het toevoegen van balans op het middenveld als sleutel voor de oplossing van dat probleem.” Het vertrek van een absolute sterkhouder is nog niet opgevangen volgens de journalist. “Benjamin Tahirovic en Sivert Mannsverk konden de erfenis van Edson Álvarez om uiteenlopende redenen namelijk ook niet invullen.”

Daarnaast wil Ajax een leider toevoegen aan de selectie. “Dusan Tadic was de belichaming van een absolute leider, iemand die de discipline strak in de gaten hield en het niet accepteerde als de spelers de teugels lieten vieren.” Vervolgens laat Van Duijn de naam van Daley Blind (Girona FC) vallen. “Blind werd na zijn vertrek bij Bayern München nog aangeboden bij Ajax, maar daar zag de club vanaf.” Een terugkeer lijkt dus niet in de pijplijn te zitten.

Van Duijn laat ook de naam van Azor Matusiwa (Stade Reims) vallen. “Ajax informeerde vorig jaar zomer naar Azor Matusiwa (25) zelf, maar concreet werd dat nooit. Of hij nu haalbaar is, is de vraag, mocht de speler een wintertransfer zelf al zien zitten. Zijn contract loopt nog tot 2027. Ajax brengt meerdere opties in kaart.”

De derde naam die Van Duijn noemt, is die van Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham Hotspur). “De Deense middenvelder (28) was in 2020 al eens in beeld, maar koos toen voor Tottenham Hotspur, waar hij nu amper een rol van betekenis speelt. Hij lijkt op dit moment te duur voor Ajax.” Højbjerg ligt in Londen nog tot medio 2025 vast en is volgens Transfermarkt liefst 32 miljoen euro waard.

Tot slot noemt Van Duijn oudgediende Donny van de Beek (Manchester United). “Van de Beek is na aanhoudend blessureleed en een gebrek aan wedstrijdritme niet topfit, terwijl Ajax inzet op spelers die er meteen staan. Daarnaast is hij een aanvallende middenvelder, in plaats van de controleur waar zo dringend behoefte aan is. Of Van de Beek nu zelf terug wil naar Amsterdam, is nog afwachten en zal afhankelijk zijn van de andere opties. Tegelijkertijd zal Ajax altijd een speler als Van de Beek willen verwelkomen, omdat hij naast kwaliteit en ervaring ook goed ligt bij het publiek.”

Genoeg leiders

Waar Ajax dus volop bezig is aan een zoektocht naar een leider, lijken de spelers zelf nog niet bewust te zijn van het gebrek binnen de Amsterdamse selectie. Zo liet Kenneth Taylor deze week nog weten tevreden te zijn over het aantal leiders in de groep van John van 't Schip. In gesprek met Voetbal International-journalist Lentin Goodijk liet Taylor zich vanuit Zweden uit over de kwestie.

“Bergwijn, onze aanvoerder, is sowieso een leider, maar we hebben er nog meer, hoor. Steven Berghuis is een echte leider, ook buiten het veld”, aldus Taylor. “Hoe hij de jonge en nieuwe spelers helpt. We hebben Remko Pasveer nog, Gerónimo Rulli, we hebben er écht wel genoeg.”