Voetbal International: ‘Ideale Ajax-tandem’ als dubbele opvolger van V/d Sar

Dinsdag, 30 mei 2023 om 20:42 • Laatste update: 21:22

Ajax moet serieus overwegen om niet één, maar twee opvolgers aan te stellen voor Edwin van der Sar, zo stelt clubwatcher Freek Jansen van Voetbal International. De journalist denkt daarbij aan Menno Geelen, de huidig commercieel directeur, in een 'ideale Ajax-tandem' met Jordi Cruijff als boegbeeld.

Van der Sar kondigde dinsdag zijn vertrek aan als algemeen directeur van Ajax. De Amsterdammers trekken twee maanden uit voor de opvolging. Op 1 augustus wil de Raad van Commissarissen van Ajax de directie weer op sterkte hebben gebracht. De hoofdstedelingen schakelen opnieuw een headhuntersbureau in, zoals dat ook gebeurde voor het vinden van een opvolger van Marc Overmars. Pas na veertien maanden vond Ajax een nieuwe technisch directeur: Sven Mislintat.

Er is Ajax alles aan gelegen om sneller een opvolger voor Van der Sar te vinden. "We benutten ook ons eigen netwerk: we zetten alles in om een goede kandidaat te vinden", stelt Pier Eringa, de voorzitter van de RvC. "We gaan als RvC heel hard aan de slag." Volgens Jansen is het logisch dat Ajax ook nadenkt over een interne oplossing. Daarvoor is Geelen in beeld, die zich de afgelopen zeven jaar in Amsterdam heeft ontwikkeld tot 'een veelzijdig en succesvol directielid'. Geelen ligt bovendien uitstekend in de organisatie.

Een club als Ajax maakt internationaal echter meer impact met een boegbeeld als directeur. De Eredivisionist plukte daar het afgelopen decennium de vruchten van zodra Van der Sar of Overmars in het buitenland optrad namens de club. Om die reden vindt Jansen het logisch om te overwegen een boegbeeld naast Geelen te zetten. Cruijff, die afgelopen week vertrok als sportief directeur bij Barcelona, is verreweg de meest voor de hand liggende optie.

"Door Cruijff als boegbeeld en iemand met Ajax-dna te koppelen aan de ervaring en dossierkennis van Geelen in de bestaande organisatie lijken de Amsterdammers op voorhand al de ideale tandem voor handen te hebben om Ajax weer vooruit te brengen", vindt Jansen.