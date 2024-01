Vlahovic etaleert wereldklasse en loodst Juve met twee prachtgoals naar zege

Dusan Vlahovic heeft Juventus hoogstpersoonlijk langs Sassuolo geschoten. De Servische spits schoot twee keer - waarvan één keer uit een vrije trap - op heerlijke wijze raak en bezorgde zijn ploeg zo de drie punten. Federico Chiesa deed in de absolute slotfase een duit in het zakje: 3-0.

Bijzonderheden

Juventus, waar Kenan Yildiz ten koste van ex-Ajacied Arek Milik het aanvalsduo vormde met Vlahovic, zag het eerste beetje magie van Vlahovic zich in de vijftiende minuut voltrekken.

De schutter kreeg de bal toegespeeld van Fabio Miretti, legde klaar voor zijn linker en schoot verwoestend raak in de linkerbovenhoek: 1-0. Nadat Armand Lauriente namens Sassuolo een kans verspeelde, flikte de Serviër hetzelfde kunstje nog maar eens.

Vol zelfvertrouwen ging de spits achter de bal staan bij een vrije trap van zo'n 22 meter. Deze trapte hij - via de onderkant van de lat en buiten het bereik van doelman Andrea Consigli - schitterend raak: 2-0.

??????????????, Vlahovic! ???? Daar is Dusan Vlahovic met zijn tweede héérlijke knal van de avond! ??#ZiggoSport #SerieA #JuveSassuolo pic.twitter.com/cCg7TR3R4x — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 16, 2024

In de tweede helft kregen de bezoekers via Domenico Berardi nog twee keer de kans om wat terug te doen, maar lieten dat na. Nadat Timothy Weah een schietkans verprutste, zette Chiesa in de slotfase de 3-0 wél op het scorebord.

Hij ontving na goed drukzetten op de verdediging van de bezoekers de bal van Manuel Locatelli. Oog in oog met Consigli priegelde de aanvaller de bal achter de sluitpost: 3-0.

Door de zege kruipt Juventus (49 punten) weer dichter bij Inter (51 punten). AC Milan volgt met 42 punten op gepaste afstand.

Juventus - Sassuolo 3-0

'15 1-0 Dusan Vlahovic'37 2-0 Dusan Vlahovic'89 3-0 Federico Chiesa