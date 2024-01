Vitor Roque maakt na 73 seconden debuutgoal voor Barça in speciaal duel Frenkie

FC Barcelona heeft woensdagavond een moeizame overwinning geboekt. In eigen huis was de ploeg van trainer Xavi met 1-0 te sterk voor Osasuna dankzij een debuutgoal van invaller Vitor Roque. Het was een welkome zege voor de Catalanen, die de voorgaande twee officiële wedstrijden verloren. Door de driepunter verkleint men de achterstand op LaLiga-koploper Girona tot acht punten, terwijl de afstand tot Real Madrid, dat een wedstrijd minder speelde, zeven punten bedraagt.

Op doel bij Barcelona stond Iñaki Peña, die een viermansverdediging voor zich had staan. De opvallendste naam in het hart van de defensie was Pau Cubarsí, die zijn tweede basisplek kreeg van Xavi. Frenkie de Jong speelde zijn 250ste officiële profwedstrijd en kreeg zoals gebruikelijk een plek op het middenveld. Robert Lewandowski stond in de punt van de driemansvoorhoede.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het duel begon dramatisch voor Barcelona, dat al niet kon beschikken over Gavi, Alejandro Baldé, Marcos Alonso, Marc-André ter Stegen, Raphinha, Iñigo Martínez, Sergi Roberto en João Félix. In de vierde speelminuut moest ook de geblesseerde Ferran Torres het veld in tranen verlaten.

In het eerste bedrijf was Barcelona de bovenliggende partij, al kon de ploeg van Xavi allerminst overtuigen. De grootste kans was zelfs voor Osasuna-spits Ante Budimir, maar zijn poging ging op slag van rust rakelings naast.

Na rust wist Barcelona wél tot scoren te komen. Vitor Roque stond nog 73 seconden als invaller op het veld toen hij de 1-0 aantekende met een ferme kopbal. De Braziliaan maakte zijn debuutgoal op aangeven van João Cancelo, die de bal met buitenkant rechts voorgaf vanaf de linkerkant.

Een minuut later werd Barcelona verder in het zadel geholpen door Osasuna-verdediger Unai García. Hij trok Vitor Roque rond de middellijn naar de grond en kreeg zijn tweede gele kaart gepresenteerd van arbiter Jorge Figueroa Vázquez.

In de 71ste minuut kreeg Lamine Yamal nog een uitgelezen mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar hij faalde in de afronding. Aan de overzijde ontbrak het Raúl García aan fortuin in de afronding: zijn schot raakte de paal.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties