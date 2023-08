Vito van Crooij gaat Sparta verlaten en wordt ‘in één klap miljonair’

Donderdag, 31 augustus 2023 om 10:35 • Bart DHanis • Laatste update: 10:45

Vito van Crooij gaat Sparta Rotterdam verlaten, zo maakt de club donderdagochtend bekend via de officiële kanalen. Van Crooij traint niet mee met de A-selectie en gaat geen deel uitmaken van de wedstrijdselectie voor het duel met NEC. Uit het statement blijkt dat Van Crooij werkt aan een buitenlandse transfer. Volgens De Telegraaf gaat het om een club in Saudi-Arabië en kan Van Crooij in één klap miljonair worden.

Van Crooij gaf aan het eind van vorig seizoen meermaals aan zijn zinnen te hebben gezet op een buitenlands avontuur. Een dag voor het verstrijken van de transferdeadline, lijkt het daar dus alsnog van te komen. Van Crooij had nog een contract tot medio 2024 bij Sparta, dat volgens het dagblad een flink bedrag gaat overhouden aan de transfer. De 27-jarige aanvaller kwam in Nederland naast Sparta ook uit voor VVV-Venlo en PEC Zwolle.

Afgelopen seizoen eindigden de Rotterdammers met trainer Maurice Steijn knap als zesde op de ranglijst. In de finale van de play-offs om Europees voetbal bleek FC Twente echter een maatje te groot (2-1). Van Crooij had een belangrijk aandeel in het successeizoen van zijn ploeg. In 34 Eredivisie-duels kwam hij tot 12 doelpunten en wist hij daarnaast ook nog eens 11 assists af te leveren.

Sparta had al rekening gehouden met een vertrek van Van Crooij. De club trok aan het begin van de transferperiode Camiel Neghli aan. De Rotterdamse club maakte voor zijn diensten een half miljoen euro over aan De Graafschap. Neghli viel dit seizoen al twee keer in namens Sparta, een doelpunt of een assist liet hij nog niet noteren.