Vitesse-uitblinker Aaronson ook komend seizoen op huurbasis actief in Eredivisie

Vitesse-uitblinker Paxten Aaronson verlengt contract bij Eintracht Frankfurt en wordt verhuurd aan FC Utrecht

Paxten Aaronson is ook komend seizoen te bewonderen in de Eredivisie. De Amerikaan, die afgelopen seizoen op huurbasis voor Vitesse speelde, heeft zijn contract bij Eintracht Frankfurt verlengd tot medio 2028 en wordt komend seizoen gestald bij FC Utrecht.

Aaronson werd afgelopen winterstop voor een half jaar gehuurd door Vitesse, dat toentertijd alles in het werk zette om uit de degradatiezone te klimmen. Aaronson was direct verzekerd van een basisplaats en ontpopte zich tot een smaakmaker in het kwakkelende elftal van Edward Sturing.

Aaronson had met vier treffers een vrij significante bijdrage aan de doelpuntenproductie van Vitesse na de winter. Ook met de Amerikaan uit New Jersey in de gelederen leek degradatie uit de Eredivisie op sportieve gronden niet voorkomen te kunnen worden, maar voordat dat definitief was degradeerde Vitesse al door een puntenstraf.

“Paxten Aaronson heeft ons al veelbelovende ontwikkelingen laten zien en laten zien over wat voor potentie hij beschikt", vertelt Timmo Hardung, technisch directeur van Eintracht Frankfurt. "Zoals gehoopt gaven de uitleenbeurt aan Vitesse en de daarbij horende wedstrijdtrainingen hem een boost."

"Voor hem is het belangrijk dat hij zijn lijn voortzet en speeltijd krijgt. In Utrecht belandt hij in een goede omgeving en bij een goede club, waar hij een volgende stap in zijn ontwikkeling kan zetten. Wij zijn helemaal overtuigd van Paxten en weten zeker dat hij na zijn tijd in Utrecht zijn weg bij ons zal vinden in de Bundesliga.”

De twintigjarige Aaronson heeft op de clubsite van zijn nieuwe tijdelijke werkgever inmiddels ook gereageerd op zijn uitleenbeurt in de Domstad. “FC Utrecht is een club die altijd meedraait in de subtop van de Eredivisie en strijdt voor een plek in Europa”, vertelt de enkelvoudig A-international. “Mede daarom denk ik dat dit een belangrijke stap is in mijn carrière, waar ik me verder kan ontwikkelen bij een mooie club met goede spelers om me heen."

"Ik ben een speler die het moet hebben van zijn snelheid, dat helpt mezelf enorm in het aanvallen om weg te komen van verdedigers, maar aan de andere kant ook in het omschakelen. Ik ben iemand die altijd hard werkt, ongeacht de omstandigheden en voor de volle negentig minuten. Ik kijk enorm uit naar het komende seizoen!", aldus Aaronson.

FC Utrecht is bijzonder actief op de transfermarkt. De club wist zich in een eerder stadium al te versterken met Matisse Didden, Tom de Graaff, David Min, Alonzo Engwanda en Siebe Horemans. Daarnaast werd Ryan Flamingo definitief overgenomen van Sassuolo.

