Vitesse-trainer op non-actief gesteld na smijten met vloertrekker naar speler

Vitesse heeft jeugdtrainer Patrick Ax op non-actief gesteld, zo bevestigt de club dinsdag. De aanleiding is daarvoor is een incident dat op zaterdag plaatsvond. Ax zou daarbij met een vloertrekker hebben gegooid naar een jeugdspeler.

Tegenover de Gelderlander gaat de trainer voorzichtig in op het nieuws. "Ik kan er verder weinig over zeggen. De kwestie ligt bij de club."

"Maar ik neem de schuld volledig op me”, vervolgt Ax. "Ik ben de volwassene en de trainer van de groep." Het incident komt naar verluidt niet uit de lucht vallen. "Het voorval volgde volgens bronnen rond de club op al langer durende irritaties over en weer", zo schrijft de Gelderlander.

Ax is dus op non-actief gesteld, maar hoopt op termijn terug te keren bij de club uit Arnhem. Voor nu is er voor de coach een 'afkoelingsperiode' ingelast. "Een veilige omgeving staat boven alles bij Vitesse en binnen de Vitesse Voetbal Academie", zo laat de clubleiding van Vitesse weten.

De 44-jarige Ax was in Arnhem sinds 2022 hoofdtrainer van het Onder 18-elftal, waarmee hij vorig jaar kampioen werd. Daarvoor had hij de leiding over de spelers in de Onder 16-selectie.

Ax was als profvoetballer actief voor FC Groningen, Vitesse, NEC, De Graafschap, en Go Ahead Eagles. De voormalig linksbuiten was na zijn tijd in Deventer nog even actief als amateurvoetballer en ging in 2015 definitief met voetbalpensioen.

Op dat moment was Ax al enige tijd actief als trainer in de jeugdopleiding van Vitesse. Hij was bij verschillende jeugdteams assistent-trainer van onder meer Joseph Oosting, Theo Janssen en Nicky Hofs.

