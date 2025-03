Coley Parry lijkt nog steeds de touwtjes in handen te hebben bij Vitesse, zo blijkt uit nieuwe informatie van De Telegraaf. De Amerikaanse zakenman werd door de licentiecommissie geweigerd als nieuwe aandeelhouder van de Arnhemmers, maar lijkt achter de schermen nog steeds zeggenschap te hebben.

Vitesse presenteerde onlangs vijf nieuwe aandeelhouders. De licentiecommissie werd omzeild omdat de vijf personen in kwestie allemaal een minderheidsaandeel hebben in de club. In dat geval kan en mag het controlerende orgaan niet in actie komen.

“Dane Murphy, een van de vijf nieuwe eigenaren van Vitesse en de nieuwe RvC-voorzitter, is de afgelopen periode samen met Parry in het buitenland actief op zoek (geweest) naar financiering voor meerdere voetbalprojecten, waaronder Vitesse”, schrijft Jeroen Kapteijns.

“Daarbij heeft Parry zich tegenover mogelijke investeerders niet alleen gepresenteerd als de bepalende figuur bij Common Sport, maar óók als degene die volledige zeggenschap heeft over Vitesse.” En dat laatste mag absoluut niet van de licentiecommissie.

De vijf nieuwe aandeelhouders van Vitesse zijn in feite ‘zetbazen’ van Parry, vervolgt Kapteijns. “En geen investeerders met de benodigde financiële middelen. Boven de zichtbare eigendomsstructuur bij Vitesse zit volgens de informatie een andere holding met de Amerikaanse zakenman (Parry, red.) als grootaandeelhouder en de vijf Vitesse-eigenaren als minderheidsaandeelhouders.”

“Alles wijst erop dat de licentiecommissie met de huidige constructie voor de tweede keer op het verkeerde been gezet is door Parry”, concludeert de journalist. Kapteijns vindt dat de club ‘hoog spel’ speelt, aangezien de kans groot is dat de licentiecommissie binnenkort wederom in de lucht zal komen.

Reactie Parry

Parry ontkent tegenover De Telegraaf dat hij nog controle uitoefent op Vitesse. “Er is sinds januari door meerdere partijen contact opgenomen met Common Group met de vraag of er nog een gelegenheid is om te investeren in Vitesse en we worden nog vaak gevraagd om onze ervaringen te delen. In het geval dat er sprake is van een betrouwbare investeerder, verwijzen we hen door naar de nieuwe aandeelhouders. Common Group is niet langer betrokken bij de club.”