Vitesse meldt positief nieuws en lijkt stap dichter bij voortbestaan

Vitesse kan eindelijk weer wat positief nieuws melden. De club meldt in een persbericht dat het in gesprek is met vier potentiële overnamekandidaten. De Arnhemmers zouden zelfs met één partij al bezig zijn met een vooronderzoek.

Momenteel hebben vier partijen toegang tot de zogeheten ‘data room’ van Vitesse, waarin zij relevante financiële informatie kunnen vinden over de club. “Vandaag kan Vitesse melden dat één van de geïnteresseerde partijen inmiddels de volgende stap heeft gezet en samen met de club werkt aan de start van een zogeheten ‘vooronderzoek’”, laat de club weten.

“Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern en onafhankelijk bureau, dat tevens bekend is bij de Licentiecommissie. Daarmee bevestigt de partij dat er serieuze interesse is, in de overname van Vitesse.”

“Het feit dat een partij de volgende fase in gaat, is een positieve ontwikkeling”, aldus de club. “Dit betekent dat zij – na het zien van de relevante clubinformatie – nog steeds geïnteresseerd zijn. Zoals al eerder te kennen gegeven; voor ons is het cruciaal dat we zorgvuldig en gedegen te werk gaan, voordat we definitieve keuzes maken.”

“Het vooronderzoek is noodzakelijk om achter alle benodigde informatie over de mogelijke aandeelhouder te komen, passend bij de gestelde licentie-eisen. Daarnaast - en dat geeft direct ook de mate van interesse aan - neemt de partij tevens de kosten van een dergelijk onderzoek voor haar rekening”, laat Vitesse weten.

Algemeen directeur Edwin Reijntjes staart zich niet blind op één partij, zo geeft hij aan. “Alhoewel wij een goed gevoel hebben bij deze partij, zijn we ook met de overige partijen in gesprek over de volgende fase; het vooronderzoek. Het is voor Vitesse immers van enorm belang dat we een keuze maken, waarbij de kans van slagen het allergrootste is.”

De Arnhemmers sluiten het persbericht af met de mededeling dat de club vanwege een ondertekende geheimhoudingsverklaring geen verdere details kan delen over de geïnteresseerde partijen.



Jeroen Kapteijns van de Telegraaf onthult op X echter de nationaliteit van de overnamekandidaat: "Het gaat hier om een Nederlandse overnamekandidaat. Dat kan gunstiger zijn voor het verkrijgen van goedkeuring door de licentiecommissie al biedt dat geen garanties hebben we bij Guus Franke kunnen zien", zo schrijft hij.