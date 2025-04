Vitesse heeft voor de vierde keer dit seizoen puntenaftrek gekregen van de KNVB. De ploeg uit Arnhem heeft niet voldaan aan de informatieplicht, wat niet de eerste keer is. Door de negen punten in mindering heeft de ploeg van trainer John van den Brom nu 1 punt uit 25 wedstrijden.

Vitesse won dit seizoen tien keer en speelde tien keer gelijk. Dit betekent dus dat er al 39 punten in totaal zijn afgetrokken bij de Arnhemmers. De club overweegt nog wel in beroep te gaan tegen de straf, zo laat ze weten op de site.

18 april gaf Vitesse al een lange verklaring aan op de site over bepaalde handelingen. In het bericht gaf Vitesse onder meer aan documentatie aan de KNVB te overleggen. Ook weerlegt het ‘schadelijke berichten uit de media’. Er valt te lezen wat Vitesse na de vorige puntenstraf heeft gedaan om alsnog te voldoen aan de eisen van de KNVB.

Na de waslijst aan dingen die Vitesse geprobeerd heeft om aan de eisen te voldoen, sluit de club zijn bericht op bittere toon af. “Vooralsnog heeft de commissie dergelijke verzoeken afgewezen en in plaats daarvan besloten om meer punten in mindering te brengen.”

In een bericht van De Telegraaf worden er vraagtekens geplaatst bij de werkwijze van Vitesse. “De vraag is hoe lang het bij boetes en punten in mindering zal blijven voor Vitesse en of de licentiecommissie op korte termijn niet over zal gaan tot het opleggen van de zwaarste sanctie: intrekking van de licentie.”

Dat gebeurde vorig seizoen ook al eens, maar toen kreeg Vitesse die licentie met veel bombarie terug. Over dit laatste bericht is bij Vitesse door De Telegraaf gevraagd om een reactie, maar de club is daar niet op ingegaan.