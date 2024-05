Vitesse krijgt uitstel van licentiecommissie, maar miljoenen moeten snel komen

Vitesse hoeft niet langer uiterlijk 15 juni te voldoen aan de licentie-eisen van de KNVB. De licentiecommissie van de voetbalbond oordeelt donderdag dat de club uit Arnhem 'op de goede weg is', waardoor er uitstel is verleend aan het noodlijdende Vitesse tot maandag 17 juni.

"De licentiecommissie komt tot de conclusie dat de omstandigheden van Vitesse, sinds het voorgenomen besluit van 30 april, wezenlijk en in positieve zin zijn gewijzigd. Hierom heeft de Licentiecommissie besloten om uitstel te verlenen, alvorens een definitief besluit te nemen over het wel al dan niet intrekken van de proflicentie", zo valt donderdag te lezen in een verklaring op de website van Vitesse.

Vitesse benadrukt in het statement dat drie zaken de komende weken van cruciaal belang zijn: het definitief herstellen van de relaties met ING Bank en BDO Accountants en het op tijd kunnen indienen van een sluitende begroting. Vitesse krijgt in ieder geval extra tijd van de licentiecommissie om dat voor elkaar te krijgen.

Reactie Vitesse

"Wij zijn positief over het uitstel van de licentiecommissie", reageert algemeen directeur Edwin Reijntjes namens Vitesse. Dat is erg prettig." De bestuurder waarschuwt echter ook direct voor al teveel optimisme in Arnhemse kringen. "Ik wil echter ook de noodklok luiden. We hebben nog circa drie weken om een sluitende begroting te realiseren."

"Wij zijn nog steeds – zonder twijfel - van mening dat we niet tot nauwelijks verder kunnen snijden dan hetgeen nu op papier staat. Dat wil zeggen dat we een gat in de begroting hebben van zes miljoen euro, los van de schuldenlast. Externe financiering is dus een absolute noodzaak", geeft Reijntjes de ernst van de situatie weer.

De algemeen directeur hoopt dat het bedrijfsleven in en rondom Arnhem snel in actie komt om Vitesse te redden. "De komende week staan er een boel afspraken in de agenda. Hopelijk zorgt dit voor de benodigde injectie. Als de regio immers wat wil, dan is dit echt de laatste kans."

"De supporters hebben met de crowdfunding hun werk gedaan, nu is het aan het regionale bedrijfsleven om hun bijdrage te leveren!", zo besluit Reijntjes zijn oproep. Met de betreffende crowdfundingsactie werd circa twee miljoen euro opgehaald, maar dat is niet voldoende om de begroting sluiten te krijgen.

